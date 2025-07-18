Δίκη για την Κ. Γρίβα: «Πιθανό να ήξερε ότι με πέντε μαχαιριές σκότωνε την Κυριακή» κατέθεσε ο ψυχίατρος των φυλακών

Την επιστημονική εκτίμηση του για την ψυχική υγεία τού κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, κατέθεσε στο ΜΟΔ ο ψυχίατρος στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, που παρακολουθεί τον 40χρονο από τον Απρίλιο του 2024, και ο οποίος είναι στην ομάδα του καθηγητή Ψυχιατρικής και Ψυχοϊατροδικαστικής του ΕΚΠΑ Αθανάσιου Δουζένη.

Ο μάρτυρας αφού είπε πως ο κατηγορούμενος δεν έχει πει τίποτε για το έγκλημα, αναφέροντας στους γιατρούς «κενό μνήμης», κατέθεσε ότι ο 40χρονος «έχει κάνει τρεις απόπειρες αυτοκτονίας».

Ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι ο κατηγορούμενος «Δεν πάσχει από σχιζοφρένεια αλλά παρουσιάζει ψυχωσικά φαινόμενα. Έχει ιδέες ότι τον παρακολουθούν. Αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 2013. Από τότε παίρνει φάρμακα και έχει νοσηλείες …».

Εισαγγελέας (του δίνει να αναγνώσει τη γνωμάτευση του): Έχετε διαγνώσει διπολική διαταραχή;

Μάρτυρας: Ναι είναι πάθηση δια βίου και υποτροπιάζουσα. Παλιά τη λέγαμε μανιοκατάθλιψη γιατί έχουμε δύο πόλους: από τη μια μανία και από την άλλη κατάθλιψη. Στη μανία ο άνθρωπος είναι διαρκώς σε μια ένταση δεν μπορεί να ηρεμήσει μπορεί να κάνει χρήση ναρκωτικών...

Εισαγγελέας: Η νόσος αυτή μείωσε την ικανότητα του κατηγορούμενου να αντιληφθεί το άδικο των πράξεων του;

Μάρτυρας: Ναι! Εάν εκείνη τη στιγμή είχε ένα μανιακό επεισόδιο θα μπορούσε. Δεν μπορούμε όμως να το αξιοποιήσουμε.

Εισαγγελέας: Συνεπώς δεν συνδέετε τη τέλεση του εγκλήματος με κάποιο μανιακό επεισόδιο;

Μάρτυρας: Δεν γνωρίζω, θα μπορούσε.

Εισαγγελέας: Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν διέπραξε κάποια αξιόποινη πράξη και διέπραξε δολοφονία όταν η Κυριακή του είπε να χωρίσουν;

Μάρτυρας: Δεν σημαίνει ότι οι διπολικοί τελούν έγκλημα...

Εισαγγελέας: Σου επιτρέπει αυτή η πάθηση να αντιληφθείς εκείνη τη στιγμή το άδικο των πράξεων σου; Δηλαδή αν θεωρήσω ότι είχε μανιακό επεισόδιο εκείνη τη στιγμή, θα είχε αντίληψη;

Μάρτυρας: Προφανώς και σου επιτρέπεται εκείνη τη στιγμή να έχεις αντίληψη της πραγματικότητας, αυτό που δεν έχεις είναι έλεγχο των παρορμήσεων σου. Έχεις άρση αναστολών.

Εισαγγελέας: Ναι ή όχι; Επιφέρει μειωμένο καταλογισμό;

Μάρτυρας: Το άδικο το αντιλαμβάνεται….

Εισαγγελέας: Ρωτάω αν ήξερε εκείνη τη στιγμή ότι με πέντε μαχαιριές θα σκότωνε τη Κυριακή;

Μάρτυρας: Πιθανότητα ναι το ήξερε.

Η θέση του κ. Γεωργιάδη φαίνεται να είναι αντίθετη με εκείνη του καθηγητή Δουζένη, που κατέθεσε χθες στο δικαστήριο. Ο κ. Δουζένης, διευκρινίζοντας πως δεν είναι πραγματογνώμονας, είπε στην κατάθεση του ότι ο 40χρονος εμφανίζει διαταραχή προσωπικότητας και κατάθλιψη και επίσης ότι «σωρευτικά υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να έχει μειωμένο καταλογισμό» αναφερόμενος σε «απώλεια συνείδησης λόγω λήψης αλκοόλ και φαρμάκων».

Η διαφορετική εκτίμηση των δύο ψυχιάτρων, επισημάνθηκε από την Υποστήριξη της Κατηγορίας η οποία είπε πως όσα κατέθεσε ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με τη ψυχική υγεία τού δράστη και το αν είχε ή όχι επίγνωση των πράξεων του, είναι σε αντίθεση με τα όσα κατέθεσε στο δικαστήριο ο κ. Δουζένης.

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης, αστυνομικός της ΟΠΚΕ που βρέθηκε τυχαία -όπως είπε- έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ο μάρτυρας περιέγραψε την σκηνή που είδε, με την Κυριακή νεκρή και τον δράστη πεσμένο να αιμορραγεί, λέγοντας πως «Όταν φτάσαμε και οι αστυνομικοί και οι πολίτες ήταν παγωμένοι». Αιτιολογώντας μάλιστα την στάση των συναδέλφων του είπε πως «προφανώς σοκαρίστηκαν».

