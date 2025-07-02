Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση του πατέρα της Κυριακής Γρίβα άρχισε η δίκη για τη δολοφονία της 27χρονης τη 2η Απριλίου 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη γνωριμία που είχε με τον κατηγορούμενο το 2019 όταν του τον σύστησε η κόρη του. Όπως είπε δεν του είχε κάνει καλή εντύπωση, αλλά η κόρη του τον αγαπούσε.

«Έκανα δυο υπέροχες κόρες και τώρα έχω μια. Και είμαστε σήμερα εδώ να βγάλουμε τρελό τον κατηγορούμενο. Τον γνώρισα το 2019. Μου τον έφερε η κόρη μου στο σπίτι μας. Ήταν το αγόρι της. Το παλικάρι που τη συνόδευε στο τμήμα ήταν ο πρώην σύντροφός της. Αυτός ο κύριος εδώ είναι ο φονιάς της», είπε ο μάρτυρας ο οποίος είπε ότι πήγαιναν για γάμο.

Μάρτυρας: Κάποια στιγμή ήρθε και μου τη ζήτησε σε γάμο. Του είπα «τι έχεις σκοπό;». Μου είπε ότι «θα παραιτηθεί η Κούλα από τη δουλειά της, θα πάρει επιδόματα γάμου και τοκετού». Του είπα: «Καλά με δουλεύεις; Τον ρώτησα: Με επιδόματα θα κάνεις οικογένεια; Εκείνη τον αγαπούσε πραγματικά, αυτός όμως τη μαχαίρωσε. Της έπαιρνε την κάρτα της. Πήγαινε στις δουλειές της σαν νταβατζής και της έπαιρνε τα λεφτά. Δουλέψανε μαζί σε συνεργείο καθαρισμού. Αυτός ήταν οδηγός. Πώς όμως ένας «τρελός» έχει δίπλωμα οδήγησης; Ήταν έξυπνος. Φυλάχτηκε και δεν τον πήρε κανείς είδηση όταν πήγε στο τμήμα. Είχε κρυμμένο το μαχαίρι στη ζώνη.

Πρόεδρος: Ήρθε η κόρη σας να σας κάνει παράπονα για τον κατηγορούμενο;

Μάρτυρας: Με είχε πάρει κανά δυο φορές και μου έλεγε «μπαμπά έλα να με πάρεις, χώρισα». Και ενώ πήγαινα να την πάρω με έπαιρνε και μου έλεγε «μπαμπά μην έρθεις τα βρήκαμε».

Πρόεδρος: Τι σας είπε για τον κατηγορούμενο; Ξέρετε αν την επισκέφθηκε τη παραμονή του συμβάντος;

Μάρτυρας: Ναι, πήγε έξω από το σπίτι και της έκανε φασαρία. Είχαμε μιλήσει και μου είπε «μπαμπά έφυγε». Ήθελε να μπει μέσα στο σπίτι αλλά δεν μπήκε.

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε χειριστικό τον κατηγορούμενο ο οποίος είχε μια αρρωστημένη ζήλια.

Εισαγγελέας: Την βλέπατε φοβισμένη;

Μάρτυρας: Όχι, αν είχα καταλάβει κάτι φόβο θα του είχα σπάσει τα κόκκαλα, έμαθα μετά για βιασμό της ενώ ήταν έγκυος.

Εισαγγελέας: Τι σας είπε η κόρη σας για τις αιτίες που αποφάσισε να διακόψει;

Μάρτυρας: Μου είπε «μπαμπά είχες δίκιο, αυτός δεν θέλει οικογένεια, το μόνο που τον νοιάζει είναι να πίνει μπύρες». Της είπα «καλά που το κατάλαβες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.