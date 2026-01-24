Με αφορμή το τελευταίο περιστατικό εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας και την αγωνιώδη αναζήτησή της, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα , το Χαμόγελο του Παιδιού υπενθυμίζει ότι οι γονείς μπορούν να «προλάβουν» μία εξαφάνιση, δίνοντας μερικές πρακτικές συμβουλές

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο, ο ρόλος του γονέα είναι να προετοιμάσει το παιδί του για όλους τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει σαν παιδί και σαν ενήλικας. Και η εξαφάνιση είναι ένας από αυτούς τους κινδύνους.

«Οι δικές σας συμβουλές … μπορούν να του δείξουν το δρόμο για το σπίτι!»

1. Μιλήστε ανοιχτά στα παιδιά σας για τον κίνδυνο της εξαφάνισης.

Το να μιλήσεις σε ένα παιδί για ένα κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν το αγχώνει ούτε το προβληματίζει. Αντίθετα το προετοιμάζει για μια κατάσταση που μπορεί να βρεθεί και θα κληθεί μόνο του να αντιμετωπίσει.

2. Γνωρίζετε το πρόγραμμα των παιδιών σας και τις συνήθειες του.

Η γνώση λειτουργεί προληπτικά. Δεν αρκεί να γνωρίζετε τι ώρα σχολάει το παιδί σας αλλά και τι ώρα επιστρέφει. Σε περίπτωση που εξαφανιστεί θα κινητοποιηθείτε άμεσα.

3. Γνωρίστε τους φίλους των παιδιών σας.

Η γνώση λειτουργεί προληπτικά. Τα παιδιά μοιράζονται μεταξύ τους χρόνο αλλά και μυστικά. Γνωρίζουν καλά το ένα το άλλο.

4. Γνωρίζετε πάντα που είναι τα παιδιά σας και με ποιους.

Η γνώση λειτουργεί προληπτικά. Το να ξέρετε που είναι το παιδί σας και με ποιους, είναι σαφώς καλύτερο από το «είναι έξω και παίζει». Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να το αναζητήσετε και να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά. Δεν είναι καταπίεση αλλά ενδιαφέρον.

5. Παρατηρήστε πως αντιδρούν τα παιδιά σας σε αγχωτικές καταστάσεις.

Το να εξαφανιστεί ένα παιδί είναι σίγουρα μια κατάσταση που δεν μπορεί να διαχειριστεί αφού κυριεύεται από άγχος και φόβο. Το να ξέρετε πως αντιδρά σε τέτοια συναισθήματα, σας επιτρέπει να «προβλέψετε» το τι κάνει και πως μπορείτε να το βρείτε.

6. Διδάξτε στο παιδί την σπουδαιότητα της ηρεμίας και βρείτε μαζί του διαδικασίες που το χαλαρώνουν.

Το άγχος είναι σίγουρα ο χειρότερος σύμβουλος μικρών και μεγάλων. Βοηθήστε το παιδί σας να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση, όπως η εξαφάνιση, με το να κάνει ή να σκέφτεται πράγματα που το χαλαρώνουν.

7. Καλλιεργήστε ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά.

Τα παιδιά λειτουργούν ενοχικά και σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να στενοχωρούν τους γονείς τους. Έτσι πολλές φορές κρατάνε μυστικά που νομίζουν ότι αν τα πουν θα μπουν τιμωρία ή θα στενοχωρήσουν τους γονείς (όπως για παράδειγμα ότι τους μίλησε κάποιος στο δρόμο ή τους ακολούθησε). Κάντε σαφές ότι στη μαμά και τον μπαμπά λέμε τα πάντα και ότι αυτοί με τη σειρά τους, δεν μαλώνουν αλλά συμβουλεύουν. Θυμηθείτε ότι πολλά παιδιά που ξεχάστηκαν στο παιχνίδι προτίμησαν να μην γυρίσουν καθόλου στο σπίτι με το φόβο μην τα μαλώσουν.

8. Διδάξτε τα παιδιά σας τα βήματα ασφαλείας.

Ένα παιδί δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αγχωτικές καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι απλά πράγματα όπως δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν μετακινούμαστε πολύ, γνωρίζουμε δωρεάν αριθμούς βοήθειας όπως το 100 ή το 116000, αποδεικνύονται πολύ χρήσιμες

9. Εξηγήστε στα παιδιά ότι είναι σημαντικότερο να είναι ασφαλή παρά ευγενικά.

Η ευγένεια είναι αρετή. Το να αποκαλύψουμε όμως σε έναν ξένο το όνομα, την διεύθυνση, την ηλικία μας, τα παράπονα που έχουμε από τη μαμά και τον μπαμπά ή να τον ακολουθήσουμε για να τον βοηθήσουμε σε κάτι, δεν είναι ευγένεια αλλά κίνδυνος.

10. Συμβουλευτείτε την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 είναι μια 24ώρη δωρεάν και ανώνυμη τηλεφωνική Γραμμή, στελεχωμένη από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, όλοι επιστημονικά προσανατολισμένοι σε θέματα παιδιών, τους οποίους μπορείτε να συμβουλευτείτε.

Τέλος, είναι σημαντικό να επαναλάβετε ότι στην Ελλάδα, παρά τις ψευδείς ειδήσεις και φήμες που κυκλοφορούν, δεν υπάρχουν απαγωγές ή απαγωγές ανηλίκων από τρίτους.

Η ύπαρξη βαν που απαγάγει παιδιά είναι ένας αστικός μύθος.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Πρόσωπα 116000, η οποία παρέχει δωρεάν υποστήριξη από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε εξαφανισμένα παιδιά και τις οικογένειές τους, καθώς και ανώνυμη καταγγελία εξαφανισμένων παιδιών.

«Κάνοντας ανοιχτές συζητήσεις, ενδυναμώνοντας τα παιδιά μας και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα, μπορούμε να τους δώσουμε τα εργαλεία που χρειάζονται για να περιηγηθούν στον κόσμο με αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα. Μαζί, ας δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου τα παιδιά μας μπορούν να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν» καταλήγει το Χαμόγελο του Παιδιού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.