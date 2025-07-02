Με κεντρικό θέμα την ενημέρωση και αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή αλλά και το Μεταναστευτικό, συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Αυτή ήταν η τρίτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ τις τελευταίες 20 ημέρες καθώς είχαν προηγηθεί αντίστοιχες συσκέψεις στις 13 και στις 22 Ιουνίου

Σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας των λιβυκών Αρχών προκειμένου να μην παγιωθεί νέα μεταναστευτική οδός από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.

Τονίστηκε ακόμη η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος ενόψει των επικείμενων επισκέψεων στη Λιβύη τόσο του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, όσο και του αρμοδίου Επιτρόπου της ΕΕ Μάγκνους Μπρούνερ.

Συζητήθηκαν επίσης εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.