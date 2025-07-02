Μια 67χρονη γυναίκαα, η οποία καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στο μπαλκόνι του σπιτιού της, στην περιοχή του Κορωπίου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, μετά από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά τη δράση της.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 50 έως 190 εκατοστά φυτεμένα σε γλάστρες στο μπαλκόνι.

Μάλιστα, η 67χρονη προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό των δενδρυλλίων από τους αστυνομικούς και τη θέασή τους από περίοικους, είχε τοποθετήσει υφασμάτινη περίφραξη περιμετρικά του μπαλκονιού.

Στο υπνοδωμάτιο βρέθηκαν ακόμα 8 νάιλον συσκευασίες, με 53 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Η συλληφθείσα, με τη σε βάρος της δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

