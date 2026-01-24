Λογαριασμός
Τροχαίο με νεκρό στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου - Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι

Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου κατέληξε λίγο αργότερα

Τροχαίο με νεκρό στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου - Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά της 9:00 το πρωί στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr από τη σφοδρή σύγκρουση ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου .

Λίγη ώρα αργότερα ο άτυχος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο. 

