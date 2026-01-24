Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά της 9:00 το πρωί στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr από τη σφοδρή σύγκρουση ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου .
Λίγη ώρα αργότερα ο άτυχος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.