Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά της 9:00 το πρωί στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr από τη σφοδρή σύγκρουση ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου .

Λίγη ώρα αργότερα ο άτυχος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο.

