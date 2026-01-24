Σέρρες: Καθηγήτρια συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν

Συνελήφθη σε σχολείο των Σερρών καθηγήτρια με την κατηγορία ότι έκλεισε το στόμα μαθητή με χαρτοταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία, σύμφωνα με το ΕΡΤNews. Η σύλληψη έγινε με την διαδικασία του αυτοφόρου και θα δικαστεί σήμερα. Το περιστατικό διαδραματίστηκε εχθές το πρωί σε γυμνάσιο στην περιοχή των Σερρών.

Μια 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του Γυμνασίου -σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews- την πρώτη διδακτική ώρα, έβαλε χαρτοταινία στο στόμα ενός 13χρονου μαθητή, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε έναν άλλον 13χρονο συμμαθητή του θύματος και τον έδεσε με χαρτοταινία στα χέρια.

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών. Η μητέρα του παιδιού μίλησε στο ΕΡΤNews λέγοντας ότι έμαθε για το συμβάν από την κόρη της και ότι ο 13χρονος παρέμεινε δεμένος για όλη την διδακτική ώρα.

Η καθηγήτρια σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε πως το συμβάν έγινε “σαν αστείο”. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει πολλές καταγγελίες για “προβληματική συμπεριφορά” της συγκεκριμένης Διευθύντριας. Η Β’ Βάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο μαθητές, όσο και καθηγητές είχαν εκφράσει παράπονα επίσης.

Η 60χρονη γυναίκα συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σερρών για να απολογηθεί για αυτή την ενέργεια που έκανε σε βάρος του 13χρονου μαθητή. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικοιγραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.