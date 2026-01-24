Η Fitch αναβάθμισε τις προοπτικές της Τουρκίας - Αμετάβλητη παρέμεινε στην αξιολόγησή της η Moody’s

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές της Τουρκίας από σταθερές σε θετικές την Παρασκευή, επικαλούμενος την αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και τη μείωση του κινδύνου χαλάρωσης της οικονομικής πολιτικής, λίγες ημέρες μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας για μικρότερη από την αναμενόμενη μείωση επιτοκίων.

Η Fitch διατήρησε την αξιολόγηση της Τουρκίας στο BB-, τρία επίπεδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Η βελτίωση των προοπτικών αντανακλά τη μείωση των εξωτερικών ευπαθειών, όπως η ταχύτερη από το αναμενόμενο αύξηση των αποθεμάτων και η συνεχής σύσφιξη της μακροοικονομικής πολιτικής, όπως ανέφερε ο οίκος. Η τελευταία αναβάθμιση της Τουρκίας από τη Fitch είχε γίνει το 2024.

Η αναβάθμιση των προοπτικών «σηματοδοτεί ενδεχόμενη αναβάθμιση της αξιολόγησης στο μέλλον», έγραψε ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ σε ανάρτησή του στο X.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε τα επιτόκια κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στο 37% στις 22 Ιανουαρίου, λιγότερο από τη μέση εκτίμηση των 1,5 ποσοστιαίων μονάδων που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Η Moody’s Ratings, εν τω μεταξύ, δεν προέβη σε κάποια ενέργεια στη δική της αξιολόγηση. Ο οίκος κατατάσσει τη χώρα στο Ba3 με σταθερές προοπτικές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.