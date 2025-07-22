«Είναι βολική η απώλεια μνήμης γιατί δεν απαντάω σε ερωτήσεις και δεν πέφτω σε αντιφάσεις» είπε στο ΜΟΔ για τον 40χρονο δράστη της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, η ψυχίατρος Μυρτώ Σαμαρά, τεχνική σύμβουλος διορισμένη από τον πάτερα του θύματος.

Η μάρτυρας εξέτασε τον κατηγορούμενο μία φορά και αποφάνθηκε ότι «δεν τίθεται ζήτημα καταλογισμού» και ότι τα κενά μνήμης που επικαλείται ο 40χρονος «είναι ψέματα». Όπως ανέφερε «δεν υπάρχουν οργανικά, με τέλεια έναρξη και τέλεια λήξη κενά μνήμης. Και ψυχιατρικά επίσης δεν γίνεται. Τέτοια κενά μνήμης δεν έχω συναντήσει ποτέ. Αντιθέτως, στα δικαστήρια και στη βιβλιογραφία συνηθίζεται… Για αυτό υποστηρίζω ότι είναι ψέματα». Επίσης εκτίμησε ότι «η κατανάλωση αλκοόλ και φαρμάκων που έκανε, δεν δικαιολογεί την απώλεια μνήμης. Η ποσότητα που εντοπίστηκε ισοδυναμεί με 2 με 3 ποτήρια».

Η κυρία Σαμαρά κατέθεσε πως «δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρει τι κάνει - την παρακολούθησε, επιτέθηκε και ήξερε να αυτοτραυματιστεί έτσι, ώστε να μην κινδυνεύει». Απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να έχει διπολική διαταραχή και επομένως η δολοφονική επίθεση να είναι αποτέλεσμα μανιακού επεισοδίου. «Το μανιακό επεισόδιο δεν έχει οργανωμένη συμπεριφορά, όπως κρύβομαι ή παίρνω ένα μαχαίρι... Το μανιακό επεισόδιο χρειάζεται μία διάρκεια 7 ημερών για να διαγνωστεί. Η περιγραφή τής προηγούμενης ημέρας δεν είχε τίποτα το μανιακό, όπως να έχει περίεργες ιδέες ή συμπεριφορές» ανέφερε. Συμπλήρωσε επίσης πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει άπαξ, «θα είχε παρατηρηθεί και σε άλλες στιγμές της ζωής του».

Πρόεδρος: Η εικόνα που σχηματίσατε από την επαφή που είχατε;

Μάρτυρας: Δεν ήταν καταθλιπτικός. Ήταν ψυχρός, απαθής, δεν αντιλήφθηκα ιδιαίτερα συναισθήματα…

Υπεράσπιση: Η Κυριακή γιατί ανησυχούσε και επέμεινε να παίρνει την αγωγή του;

Μάρτυρας: Γιατί τον ένιωθε επικίνδυνο και ασταθή και ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι σαφής η διάγνωση που έχει: ψυχικές διαταραχές λόγω χρήσης ουσιών.

Κατά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του νωρίτερα, ο ψυχίατρος των φυλακών Κορυδαλλού, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, είπε πως δεν πιστεύει ότι ο 40χρονος είχε επεξεργαστεί «να σκοτώσει την Κυριακή μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα, ήταν παρορμητικό... δεν μπορούσε να περιορίσει το νοσηρό του μυαλό εκείνη τη στιγμή».

Υποστήριξη κατηγορίας: Έχει μετανιώσει ο κατηγορούμενος;

Μάρτυρας: Ναι οικτρά, κάθε μέρα σκέφτεται πως θα πεθάνει, βλέπει εφιάλτες. Δεν είναι ένας στυγερός εγκληματίας που επαίρεται, τον έχει συντρίψει. Αναβιώνει σκηνές με την Κυριακή για να πονάει, να πενθεί

Υποστήριξη Κατηγορίας: Αντιλαμβάνεται ότι είναι νοσηρή η πράξη;

Μάρτυρας: Σαφώς και το αντιλαμβάνεται…

Ενόσω κατέθετε ο κ. Γεωργιάδης ο κατηγορούμενος μετήχθη στο νοσοκομείο των φυλακών, με την υπεράσπιση να ενημερώνει το δικαστήριο για «σοβαρό περιστατικό στα κρατητήρια». Από την πλευρά της η Υποστήριξη της Κατηγορίας εξέφρασε αμφιβολίες σχολιάζοντας πως ο 40χρονος «φαινόταν από το πρωί ότι ήταν από ενδεχόμενη χρήση ..».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

