Περισσότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, μέσω εμπορευματοκιβωτίων προερχόμενων από τη Λατινική Αμερική που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σημειώνεται πως για την αποδόμηση της, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 21 Ιουλίου 2025, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα-μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, ενώ από την περαιτέρω έρευνα, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, κατόπιν αστυνομικών ενεργειών, εξακριβώσεων, διασταυρώσεως στοιχείων και μέσω της δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η δράση των μελών της οργάνωσης.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης με δομημένη και διαρκή δράση, έχοντας διακριτούς ρόλους, δραστηριοποιούνταν στη δια θαλάσσης διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά στις οποίες και η χώρα μας, είτε ως χώρα προορισμού είτε ως διαμετακομιστικό σταθμό, με απώτερο σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, η μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών γινόταν μέσω εμπορευματοκιβωτίων, που απέκρυβαν σε καταψυκτικούς μηχανισμούς (reefer containers), ενώ η εισαγωγή τους στην ελληνική επικράτεια εξασφαλιζόταν μέσω της πρόσβασης μελών της οργάνωσης στον Λιμένα Πειραιώς και στις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης.

Ζωτικής σημασίας για την οργάνωση αποτελούσαν οι διασυνδέσεις των μελών της στις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία τους, μπορούσαν να εντοπίζουν και να αποσπούν τα ναρκωτικά από τα εμπορευματοκιβώτια και να τα παραδίδουν στους χρηματοδότες-παραλήπτες στην Αθήνα, για περαιτέρω διακίνηση.

Οι ρόλοι τους

Ως προς το ρόλο κάθε μέλους, προέκυψαν τα εξής:

36χρονος, αποτελούσε το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος για τον συντονισμό της εισαγωγής των ναρκωτικών στον Λιμένα Πειραιώς, καθώς και την παράδοσή τους σε άλλα εγκληματικά δίκτυα. Παράλληλα, είχε άμεση επαφή με τους χρηματοδότες – εντολείς έτερων εγκληματικών ομάδων, οι οποίοι παρείχαν κρίσιμες πληροφορίες (όνομα πλοίου, ημερομηνία άφιξης, αριθμός/θέση κοντέινερ), τις οποίες μετέφερε στα λοιπά επιχειρησιακά του μέλη,

της εισαγωγής των ναρκωτικών στον Λιμένα Πειραιώς, καθώς και την παράδοσή τους σε άλλα εγκληματικά δίκτυα. Παράλληλα, είχε άμεση επαφή με τους χρηματοδότες – εντολείς έτερων εγκληματικών ομάδων, οι οποίοι παρείχαν κρίσιμες πληροφορίες (όνομα πλοίου, ημερομηνία άφιξης, αριθμός/θέση κοντέινερ), τις οποίες μετέφερε στα λοιπά επιχειρησιακά του μέλη, 41χρονος, διατηρούσε στενές επαφές με το αρχηγικό μέλος και τους εντολείς – χρηματοδότες, ενώ εργαζόταν στον Λιμένα Πειραιώς ως εργολάβος – χειριστής μηχανημάτων, συντονίζοντας τις επιμέρους ενέργειες της ομάδας,

– χειριστής μηχανημάτων, συντονίζοντας τις επιμέρους ενέργειες της ομάδας, 35χρονος, ο οποίος ως εργολάβος – χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων, ήταν αρμόδιος για τη διακίνηση πληροφοριών και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εξαγωγής των ναρκωτικών από τα κοντέινερ,

– χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων, ήταν αρμόδιος για τη διακίνηση πληροφοριών και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εξαγωγής των ναρκωτικών από τα κοντέινερ, 30χρονος και 28χρονος, επιχειρησιακά μέλη – λιμενεργάτες οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στην προσέγγιση των εμπορευματοκιβωτίων, την απόσπαση των ναρκωτικών, την απόκρυψή τους και την εξαγωγή τους από το λιμάνι για παράδοση στους παραλήπτες,

οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στην προσέγγιση των εμπορευματοκιβωτίων, την απόσπαση των ναρκωτικών, την απόκρυψή τους και την εξαγωγή τους από το λιμάνι για παράδοση στους παραλήπτες, 34χρονος, ο οποίος συνέδραμε με πληροφορίες και παρείχε βοήθεια για τη μετακίνηση και πρόσβαση των επιχειρησιακών μελών στα πλοία που μετέφεραν τα κοντέινερ με τις ναρκωτικές ουσίες και

άλλος 28χρονος, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να καλύπτει τις ενέργειες της ομάδας εντός του λιμένα, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή η δράση των υπολοίπων μελών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίστηκαν στο Κερατσίνι να κατέχουν από κοινού και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 30 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες τυλιγμένες με κολλητική ταινία, που περιείχαν περισσότερα από 33 κιλά κοκαΐνης, ποσότητα την οποία είχαν αφαιρέσει από εμπορευματοκιβώτιο πλοίου.

Η κινηματογραφική καταδίωξη - 1 τραυματίας αστυνομικός

Κατά την επιχείρηση, το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, οδηγώντας όχημα μεγάλου κυβισμού, αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών και κινήθηκε εναντίον τους με ανθρωποκτόνο πρόθεση, τραυματίζοντας τον έναν εξ αυτών. Η επίθεση και στον δεύτερο αστυνομικό αποτράπηκε, καθώς εκείνος, μαζί με ακόμη έναν αστυνομικό, προχώρησαν σε στοχευμένες βολές ακινητοποίησης στα ελαστικά του οχήματος.

Το αρχηγικό μέλος συνέχισε την πορεία του, προσκρούοντας σε υπηρεσιακό όχημα και, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει, ακινητοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ύστερα από νέα άρνηση συμμόρφωσης, προσκρούοντας αυτή τη φορά σε δεύτερο υπηρεσιακό όχημα και σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ιδιώτης.

Ακολούθησε η σύλληψη των μελών της οργάνωσης ενώ από τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθήκες καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

34.256,76 γραμμάρια κοκαΐνης,

109.255 ευρώ,

3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

3 πιστόλια εκ των οποίων τα 2 κρότου-λάμψης,

102 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

13 κινητά τηλέφωνα και 2 τάμπλετ,

3 αυτοκίνητα,

4 μοτοσικλέτες,

ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης χρημάτων μάρκας, καθώς και

πλήθος εγγράφων φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων πλοίων.

Σημειώνεται ότι, από τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τον ρόλο που είχε κάθε μέλος, τον διεθνικό χαρακτήρα της και τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων (απόκρυψη κοκαΐνης μέσα σε κοντέινερ, χρήση λιμενεργατών με ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους του λιμανιού, στα πλοία και στα φορτία, καθώς και από τις ποσότητες κοκαΐνης και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν) προκύπτει επαγγελματική υποδομή με συνεχή εγκληματική δραστηριότητα και παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις -600.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δύο από τους οποίους έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες, για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.