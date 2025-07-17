Δίκη για τη δολοφονία Γρίβα: Απαθής ο σκοπός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Της Έλενας Γαλάρη

"Απαθή" χαρακτήρισε τον σκοπό του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος έφτασε στο σημείο της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, ενάμισι λεπτό μετά.

"Πρώτα είδα την κοπέλα και είχε φύγει από τη ζωή. Ο δράστης ήταν σοβαρά τραυματισμένος στον λαιμό με μαχαίρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Πρώτα του έδωσα τις πρώτες βοήθειες. Φώναξα την φαρμακοποιό, πιέσαμε το τραύμα και ανταποκρίθηκε. Είχε χάσει αρκετό αίμα, μετά από λίγο έδειξε σημάδια ότι επαναφέρονται οι αισθήσεις του. Ο σκοπός τα είχε χάσει, ήταν σαν να έχει πάθει σοκ.Την αξιωματικό υπηρεσίας ακόμα δεν την γνωρίζω.

Πρόεδρος: Σε τι απόσταση από το αστυνομικό τμήμα ήταν το θύμα και ο δράστης;

Μάρτυρας: Σε δύο-δυόμιση μέτρα η κοπέλα και τρία τέσσερα δράστης.

Πρόεδρος: Η αντίδραση αστυνομικού ποια έπρεπε να ήταν;

Μάρτυρας: Θα μπορούσε ο αστυνομικός σκοπός να μπει στη μάχη και εάν επιμείνει με το μαχαίρι να χρησιμοποιήσει το πυροβόλο όπλο και όχι να έχει αυτή την απάθεια. Εφόσον είναι δεδομένο ότι η Κυριακή του είπε ότι φοβάμαι διότι με παρακολουθεί ο πρώην σύντροφός μου, όφειλε να την προστατέψει, να ενημερώσει την αξιωματικό υπηρεσίας…

Ο μάρτυρας στράφηκε σε βάρος του φρουρού του αστυνομικού τμήματος, λέγοντας ότι «όταν εξελίσσεται ένα περιστατικό ο αστυνομικός υπηρεσίας, ενημερώνει τον σκοπό, έτσι είθισται. Του λέει για τα επόμενα 10-15 λεπτά έχει το νου σου. Και εκείνος εάν θέλει δείχνει λίγο παραπάνω επαγγελματισμό.Για να αντιμετωπίσει αυτό το περιστατικό με

επαγγελματισμό θα έπρεπε να είναι εκπαιδευόμενος, να έχει διάθεση. Δεν ήταν ψύχραιμοι στον ασύρματο, δεν ξέραμε τίποτα, δεν ξέραμε εάν ζει η κοπέλα, εάν ο δράστης υπάρχει, δεν ξέραμε πολλά.

Υποστήριξη κατηγορίας: Είναι υποχρεωμένος ο φρουρός να βρίσκεται έξω από το κουβούκλιο;

Μάρτυρας: Είναι υποχρεωμένος ανά τακτά διαστήματα να βγαίνει και να ελέγχει τον εξωτερικό χώρο. Μπορεί να γίνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα, να κάθεται ένας ύποπτος έξω από το αστυνομικό τμήμα, θα πρέπει μετά από λίγα λεπτά να ελεγχθεί, να ρωτηθεί ποιος είναι τι κάνει εκεί…Εφόσον είναι δεδομένο ότι η Κυριακή του είπε ότι φοβάμαι διότι με παρακολουθεί ο πρώην σύντροφός μου, όφειλε να την προστατέψει, να ενημερώσει την αξιωματικό υπηρεσίας…

Υποστήριξη κατηγορίας: Θα μπορούσε με αυτό το μαχαίρι να δώσει τέλος στη ζωή του ο δράστης;

Μάρτυρας: Θα μπορούσε.

Πρόεδρος: Θα μπορούσε εάν δεν είχατε φτάσει να του δώσετε τις πρώτες βοήθειες να χάσει τη ζωή του;

Μάρτυρας: Δεν το γνωρίζω.

Υποστήριξη κατηγορίας: Σας είπε κάτι ο δράστης; Μιλήσατε;

Μάρτυρας: Εμείς δώσαμε τις πρώτες βοήθειες και θυμάμαι ότι μετά τις πρώτες βοήθειες, αντιδρούσε, δηλαδή έβγαζε κάποια μουγκρητά, δεν ήθελε να είμαστε από πάνω του.

Ο δεύτερος μάρτυρας αστυνομικός κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος ο οποίος είχε αυτοτραυματιστεί λίγο μετά τη δολοφονία, όταν ήταν στο νοσοκομείο τον ρώτησε «πού είναι η Κυριακή, τι έχω κάνει».

Στο δικαστήριο, κατέθεσε και η γιατρός του νοσοκομείου Γεννηματάς όπου μεταφέρθηκε ο δράστης, η οποία ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ήταν προσηλωμένος στο χώρο. " Το τραύμα στον λαιμό του δεν ήταν απειλητικό για τη ζωή. Ήταν πλήρως επικοινωνιακός, σε σταθερή κατάσταση, με πλήρη αντίληψη και προσανατολισμό. Η νευρολογική του εικόνα ήταν απόλυτα φυσιολογική. Το μόνο ζήτημα ήταν το τραύμα στον τράχηλο, καμία άλλη κάκωση» ανέφερε η γιατρός

Πηγή: skai.gr

