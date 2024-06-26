Διακόπηκε για τις 5 Ιουλίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη των δύο αδελφών που κατηγορούνται για την εν ψυχρώ εκτέλεση, με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ στις 9 Απριλίου 2021 έξω από το σπίτι του στον ‘Αλιμο.

Τα δύο αδέλφια, 41 και 49 ετών, μετήχθησαν λίγο νωρίτερα στα δικαστήρια αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, πράξη η οποία, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ήταν προϊόν “συμβολαίου θανάτου” με άγνωστους μέχρι σήμερα, εκείνους που παρήγγειλαν την εκτέλεση του δημοσιογράφου, αλλά και όσους άλλους συμμετείχαν στην υλοποίηση του φονικού σχεδίου. Οι έρευνα για το κρίσιμο σκέλος της υπόθεσης συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να υπάρχουν προς αξιοποίηση σημαντικά ευρήματα.

Έξω από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο βρέθηκαν συγγενείς του δημοσιογράφου αλλά και φίλοι, οι οποίοι όλοι τόνισαν σε ιδιαίτερα συγκινητικό και φορτισμένο κλίμα ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βρεθούν οι ηθικοί αυτουργοί.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία ισχυριζόμενοι πως δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την δολοφονία του δημοσιογράφου, θέση που διατύπωσαν αμέσως μετά την σύλληψη τους δύο χρόνια μετά τις θανατηφόρες σφαίρες που δέχθηκε ο Καραϊβάζ. Ο μικρότερος σε ηλικία φαίνεται να αρνείται εντελώς την παρουσία του στον ‘Αλιμο την επίμαχη ημέρα, ο ενώ ο αδελφός του φαίνεται να ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στην περιοχή για επαγγελματικούς λόγους . Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την δολοφονία τον Μάιο του 2023, γεγονός που σημαίνει ότι η δίκη πρέπει να “τρέξει” με γοργούς ρυθμούς καθώς το φθινόπωρο συμπληρώνεται για τα δύο αδέλφια το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των 18 μηνών.

Σύμφωνα με το υλικό της δικογραφίας, οι εκτελεστές του δημοσιογράφου, χρησιμοποίησαν για την υλοποίηση του σχεδίου τους ένα σκούτερ και ένα βανάκι, μελέτησαν καλά την περιοχή και τον τρόπο διαφυγής τους μετά την πράξη, ενώ φαίνεται να είχαν μελετήσει καλά τις κινήσεις του θύματος, τις ώρες αναχώρησης για την εργασία του σε τηλεοπτικό σταθμό και τις ώρες επιστροφής του στο σπίτι κ.α. “Έχοντας προαποφασίσει να διαπράξουν από κοινού το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σκότωσαν με τη χρήση πυροβόλου όπλου τον Γεώργιο Καραϊβάζ. Γνωρίζοντας τον ακριβή τόπο της κατοικίας του, το ημερήσιο πρόγραμμα της εργασίας του και τις συγκεκριμένες ώρες μετάβασης στον τόπο παροχής της (της εργασίας του) και επιστροφής στην κατοικία του, αποφάσισαν και οργάνωσαν τη δολοφονία” αναφέρεται στο βούλευμα παραπομπής των δύο αδελφών.

Όπως αναφέρεται στο υλικό της υπόθεσης, οι δράστες, «…προσέγγισαν τον Γιώργο Καραϊβάζ και πυροβόλησαν, επανειλημμένα, εναντίον του με πιστόλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του … Αμέσως μετά οι δύο δράστες επιβιβάσθηκαν σε μοτοσυκλέτα τύπου scooter και κινούμενοι επί της οδού Θέμη ‘Αννινου, με κατεύθυνση προς την οδό Γεωργίου Παπανδρέου, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση από το σημείο της δολοφονίας..”.

Στη δίκη παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας η οικογένεια του δημοσιογράφου, η οποία από την αρχή δήλωσε παράσταση για το έγκλημα.

