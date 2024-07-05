«Έξω από το γραφείο μου, ρε»: Η αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ έδιωξε συνδικαλιστές που μιλούσαν για τον υπάλληλο που κατέβασε τον σέρβερ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ πραγματοποίησαν χθες εργαζόμενοι στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αφορμή την απόλυση του συμβασιούχου διοικητικού υπαλλήλου και μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημήτρη Αντωνίου.

Οι εργαζόμενοι έπειτα από γενική συνέλευση, έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας ενώπιον της αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ, Σοφίας Παπαϊωάννου εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους.

Όμως, σε κάποια στιγμή τα πνεύματα οξύνθηκαν, οι τόνοι ανέβηκαν και η αντιπρύτανης αντέδρασε, ζητώντας τους με έντονο τρόπο να βγουν έξω από το γραφείο.

«Έξω από το γραφείο μου, ρε» φώναξε η κ. Παπαϊωάννου, χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Ο Δημήτρης Αντωνίου είχε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου της Αθήνας, καθώς είχε δήλωσε δημόσια ότι μετείχε στο σαμποτάζ στον σέρβερ του ΕΚΠΑ τον Φεβρουάριο, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να αναβληθούν οι εξ αποστάσεως εξετάσεις σε σχολές του Πανεπιστημίου.

