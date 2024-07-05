Μέτωπο κατά της αφισορύπανσης και των παράνομα κρεμασμένων πανό σε κολώνες και δρόμους της Θεσσαλονίκης, συγκρότησε η διοίκηση του κεντρικού δήμου.

Είναι χαρακτηριστικό πως τους τελευταίους πέντε μήνες εντοπίστηκαν περίπου 200 παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις που αφορούσαν κυρίως εμφανίσεις καλλιτεχνών σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, συναυλίες και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τα 300.000 ευρώ.

Μόνο στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, που συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα, εγκρίθηκαν από το Σώμα πρόστιμα ύψους 103.700 ευρώ για έντεκα περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν κρεμασμένα μπάνερς και αφίσες σε διάφορα σημεία της πόλης.

Το ύψος του προστίμου ξεκινά από τα 1.000 ευρώ και αυξάνεται κατά πολύ ανάλογα με το μέγεθος της διαφήμισης.

«Θα συνεχίσουμε τη μάχη κατά της αφισορύπανσης. Στόχος μας δεν είναι η επιβολή προστίμου, αλλά να συμμορφωθούν οι παραβάτες. Θέλουμε, επιτέλους, να δούμε την πόλη μας καθαρή, να ανακτήσουμε το δημόσιο χώρο και να στείλουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δε γίνεται να αναρτούν κάποιοι ό,τι θέλουν και όπου θέλουν», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αρβανίτης.

Σημειώνεται πως πέρα από την επιβολή προστίμου ενημερώνεται και η υπηρεσία Καθαριότητας για το ξήλωμα και απομάκρυνση της αφίσας ή του πανό, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία η υπαίθρια διαφήμιση δεν πρέπει να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να αποσπά την προσοχή των οδηγών καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων.

