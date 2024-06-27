Ως ύποπτοι καλούνται να καταθέσουν αξιωματικοί της ακτοφυλακής για το ναυάγιο της Πύλου στο πλαίσιο πειθαρχικής έρευνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, καλούνται να καταθέσουν για τους χειρισμούς τους στο ναυάγιο το οποίο στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Οπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, το σκάφος που παρακολουθούσε η ελληνική ακτοφυλακή για αρκετές ώρες, ανατράπηκε και βυθίστηκε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ελληνικής παράκτιας πόλης της Πύλου στις 14 Ιουνίου 2023.

«Έως και 700 άτομα βρίσκονταν στη μηχανότρατα που έφυγε από τη Λιβύη με προορισμό την Ιταλία. Περίπου 104 επιζώντες διασώθηκαν, αλλά μόνο 82 σοροί ανασύρθηκαν. Ένα χρόνο μετά, κανείς δεν έχει λογοδοτήσει και οι συγγενείς περιμένουν ακόμα νέα για αγαπημένα πρόσωπα» σημειώνει το Reuters και προσθέτει: «Η ελληνική ακτοφυλακή, επισημαίνει το διεθνές πρακτορείο αρνήθηκε ότι υπήρξε κακός χειρισμός, στην υπόθεση που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις τακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετανάστευση».

