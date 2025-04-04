Με δήλωση του πρώην προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη» ότι οι καταθέσεις που είχε δώσει για την υπόθεση της Novartis «ήταν αληθείς», ξεκίνησε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη των τότε υπό προστασία μαρτύρων για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος πολιτικών και άλλων προσώπων.

Ο κατηγορούμενος Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, που είχε την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης», δήλωσε επίσης ότι η υπεράσπισή του προτίθεται να υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για τη μετάδοση της δίκης μέσω τηλεόρασης και άλλων ΜΜΕ «λόγω ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος» ενώ αναφέρθηκε και στις ενστάσεις που πρόκειται να καταθέσει ο συνήγορός του με μία από αυτές να αφορά παραγραφή των αδικημάτων που του αποδίδονται λόγω παρέλευσης 5ετίας.

Στη δήλωσή του, ο κ. Δεστεμπασίδης ανέφερε:

«Δικάζομαι σήμερα για δύο φερόμενα εγκλήματα (ψευδή κατάθεση, ψευδή καταμήνυση), τα οποία αφορούν τη συμβολή μου στη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis, και ειδικότερα τις καταθέσεις που έδωσα ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος στους αρμόδιους εισαγγελείς Τουλουπάκη, Ντζούρα και Μανώλη σχετικά με τις παράνομες πρακτικές της εταιρίας και τον χρηματισμό κάποιων Ελλήνων πολιτικών και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Προφανώς, αρνούμαι τις κατηγορίες και δηλώνω για μία ακόμη φορά ότι αυτές οι καταθέσεις μου είναι αληθείς.

Σε κάθε περίπτωση από τώρα σημειώνω ότι, όπως θα εξηγήσει ο συνήγορός μου, οι επίδικες εγκληματικές πράξεις (τις οποίες δεν τέλεσα) έχουν ήδη παραγραφεί, λόγω σύνταξης του κλητηρίου θεσπίσματος μετά την πενταετία από τη φερόμενη τέλεσή τους.

Ιδιαίτερη νομική σημασία έχει το γεγονός ότι για τα επίδικα εγκλήματα ακολουθήθηκε η διαδικασία του τότε ισχύοντος άρθρου 45 Β παρ. 3 ΚΠΔ, κρίθηκε ότι η ποινική μου δίωξη δεν είναι απαραίτητη για το δημόσιο συμφέρον και ο αρμόδιος εισαγγελέας παρήγγειλε την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για τις επίδικες πράξεις.

Ο συνήγορός μου θα εξηγήσει γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΕΣΔΑ, η εφαρμογή του άρθρου 45 Β ΚΠΔ (σσ: περί αποχής από την δίωξη προστατευόμενων μαρτύρων) στην παρούσα υπόθεση και όχι του νεότερου άρθρου 47 ΚΠΔ οδηγεί στην απαλλαγή μου.

Όλοι γνωρίζουμε, ότι τις εξεταζόμενες παρανομίες της Novartis τις κατήγγειλαν πρώτα προστατευόμενοι μάρτυρες στις ΗΠΑ και ότι σε εκείνες τις καταγγελίες βασίστηκε ο ποινικός συμβιβασμός της Novartis, η οποία επέλεξε να πληρώσει 311 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική, για να αποφύγει την ποινική δίωξη για τις παράνομες πράξεις της στην Ελλάδα.

Αυτή η δικογραφία της Αμερικής προφανώς ενδιαφέρει και την παρούσα δίκη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι οι συνθήκες λήψης των επίδικων καταθέσεων από τους εισαγγελείς και το περιεχόμενό τους εξετάστηκαν λεπτομερώς από το ανώτατο ελληνικό Δικαστήριο, αυτό του άρθρου 86 του Συντάγματος, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής κακουργηματικής κατηγορίας εις βάρος των αναφερθέντων εισαγγελέων.

Αυτό το Δικαστήριο, το 2022 ομόφωνα αθώωσε τους εισαγγελείς και έκρινε ότι εγώ είμαι αξιόπιστος μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Ο συνήγορός μου θα αναπτύξει το σχετικό δεδικασμένο, το οποίο δεσμεύει και το Δικαστήριό Σας.

Εφόσον ξεκινήσει η σημερινή δίκη, ο συνήγορός μου θα εξηγήσει πως, σε κάθε περίπτωση, αίρεται το άδικο των εξεταζόμενων εγκλημάτων βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος κατ' άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 5 Α και 14 του Συντάγματος, και πως η πρόσφατη Οδηγία του 2019 για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου επηρεάζει την παρούσα δίκη και αίρει -και αυτή- το άδικο.

Πρώτα όμως το Δικαστήριό Σας οφείλει να κρίνει αν ήταν νόμιμη η ανάκληση του χαρακτηρισμού μου ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, αν ήταν νόμιμη η ανάκληση της οριστικής αποχής και την ποινική δίωξη και αν ήταν νόμιμη η ασκηθείσα ποινική δίωξη.

Τις σχετικές τρεις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, οι οποίες εμποδίζουν την πρόοδο της παρούσας δίκης, θα αναπτύξει στη συνέχεια ο συνήγορός μου.

Θέλω να επισημάνω ένα ακόμη νομικό πρόβλημα της παρούσας δίκης:

Επειδή δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο στην παρούσα δίκη (δεν εξετάστηκαν μάρτυρες, δεν υπάρχουν έγγραφα, δεν απολογήθηκα κατά τη συντομότατη προκαταρκτική εξέταση), η διεξαγωγή της προϋποθέτει την κλήτευση των αναγκαίων μαρτύρων και την προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων, σύμφωνα με τα αιτήματα που θα υποβάλει ο συνήγορός μου.

Κυρία πρόεδρε, Κυρία εισαγγελέα,

Ας μου επιτραπεί να εκφράσω την ικανοποίηση μου, γιατί σχεδόν εννέα χρόνια μετά από την πρώτη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis από τις αμερικανικές αρχές βάσει των καταθέσεων των εκεί προστατευόμενων μαρτύρων, ξεκινά σε ελληνικό Δικαστήριο η δίκη για αυτό το σκάνδαλο, το οποίο, όπως η ίδια η Novartis παραδέχθηκε στις ΗΠΑ, αφορά και τον χρηματισμό από αυτήν Ελλήνων πολιτικών και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Επειδή, τέλος, στην παρούσα δίκη προφανώς συντρέχει ουσιώδες δημόσιο συμφέρον, ζητώ να επιτραπεί η μετάδοση αυτής μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου και γενικά οποιουδήποτε ΜΜΕ».

Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενη και η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας -με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση»- Μαρία Μαραγγέλη ενώ ο πρώην προστατευμένος μάρτυρας Νίκος Μανιαδάκης έχει διπλή ιδιότητα καθώς σε μια δικογραφία είναι κατηγορούμενος και σε άλλη μηνυτής.

Η υπεράσπιση υπέβαλε ενστάσεις σχετικά με την υποστήριξη της κατηγορίας αλλά και σχετικές με την παραγραφή των αδικημάτων. Για την πρώτη κατηγορία ενστάσεων το δικαστήριο εξέδωσε απορριπτική απόφαση ενώ αναμένεται να κριθούν εκείνες σχετικά με ζητήματα παραγραφής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

