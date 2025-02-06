Δύο μαρτυρίες από τον καταστροφικό σεισμό του 1956, κατέγραψε η Ευλαμπία Ρέβη και η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

«Κοκκίνισε ο ουρανός και ακούστηκε βουή» ήταν τα λόγια της γιαγιάς που βλέπουμε στο video, ενώ η ίδια και ο κος Σαμψών Κατσίπης θυμούνται με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες όσα έζησαν τότε, παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Και οι δύο, αν και έχουν βιώσει κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που ζουν τώρα, διατηρούν την ψυχραιμία τους, δεν εγκαταλείπουν το νησί και γίνονται στήριγμα για τις οικογένειές τους.

