Ένταση σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στο Εφετείο στην εκδίκαση της υπόθεσης του Πέτρου Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού σε δεύτερο βαθμό, για την οποία πρωτοδίκως, είχε καταδικαστεί.

Αφορμή στάθηκε το αίτημα του συνηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, να γίνει αναπαράσταση της απόπειρας βιασμού για την οποία κατηγορείται ο πελάτης του, κάτι που όντως έπραξε, προκαλώντας ένταση και αντιδράσεις.

Στον δικηγόρο του ηθοποιού, απάντησε ο σύζυγος της καταγγέλλουσας συναδέλφου του λέγοντας «αν θέλετε, κάθομαι εγώ πάνω στα γόνατα του Φιλιππίδη, να σας δείξω με ποιον τρόπο αποπειράθηκε».

Τότε ο κ. Δημητρακόπουλος απάντησε «Δεν γίνεται να έκατσε όλος αυτός ο άνθρωπος με τα κιλά που ήταν, πάνω στα γόνατα της σε έναν καναπέ. Δεν θα τον άντεχαν τα γόνατα της και παράλληλα, δεν θα μπορούσε να της τραβήξει το εσώρουχο της» απάντησε από την πλευρά του ο κ. Δημητρακόπουλος, επιμένοντας στο αίτημά του.

Ο δικηγόρος του κ. Φιλιππίδη ξεκίνησε τελικώς την αναπαράσταση με τη συμμετοχή συνεργάτιδός του. Τότε υπήρξε νέα παρέμβαση από τον σύζυγο της καταγγέλλουσας, ο οποίος είπε «φύγετε» προς τον δικηγόρο, «θα το κάνω εγώ. θα σου δείξω εγώ πως μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και πως μπορεί να κατέβασε το παντελόνι εκείνη τη στιγμή. Θα δεις τώρα τι θα γίνει, θα περάσουμε καλά» είπε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας τα λόγια που είχε πει ο Φιλιππίδης στην καταγγέλλουσα.

Η κίνηση αυτή, όμως, προκάλεσε την αντίδραση της δεύτερης συνηγόρου υπεράσπισης, Κικής Πακιρτζίδου, η οποία άρχισε να φωνάζει ότι θα υποβάλει μήνυση, κάνοντας λόγο για «αγριότητα» και παραβίαση του άρθρου 330 ζητώντας να οδηγηθεί στο αυτόφωρο ο σύζυγος της καταγγέλλουσας. Τότε, η έδρα και ο εισαγγελέας παρενέβησαν και ζήτησαν να μην γίνει αυτό καθώς έκρινα ότι ο σύζυγος έκανε άδολα την πράξη.

Παίρνοντας τον λόγο οι δικηγόροι της καταγγέλλουσας ηθοποιού έριξαν την ευθύνη για ό,τι συνέβη στην αντίδικη πλευρά, κάνοντας λόγο για «δικό σας λάθος», με τους συνηγόρους του Πέτρου Φιλιππίδη να υποβάλουν μήνυση σε βάρος του συζύγου της καταγγέλλουσας, ενώ μήνυση εις βάρος του ενώπιον ακροατηρίου έκανε και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

