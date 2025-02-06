Στο καταφύγιο ζώων με τον «Σινάτρα» και τον «Μπόουι» που έφαγαν το παντελόνι της Ευλαμπίας

Η Ευλαμπία Ρέβη επισκέφτηκε δύο καταφύγια ζώων στη Σαντορίνη και συνομίλησε με τους ανθρώπους που τα φροντίζουν και αρνούνται να τα εγκαταλείψουν αυτές τις δύσκολες ώρες.

Στο ένα φιλοξενούνται γάτες και σκύλοι και η υπεύθυνη Μυρτώ Μπουγιούκα ξεκαθαρίζει στο «Όπου υπάρχει Ελλλάδα» ότι δεν θα τα αφήσει πίσω της ενώ έχει έρθει ήδη σε συνεννόηση με φιλοζωική οργάνωση της Αθήνας, για να έρθουν εθελοντές σε περίπτωση που χρειαστεί. Στο δεύτερο καταφύγιο φιλοξενούνται διάφορα ζώα –άλογα, γαϊδουράκια, μουλάρια, γουρουνάκια, κατσίκες, κότες και πάπιες- μία κανονική φάρμα.

Εθελοντές από όλο τον κόσμο έρχονται και φροντίζουν αδέσποτα, γέρικα και κακοποιημένα ζώα. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όπως μας λέει η Χριστίνα Καλούδη, θα τα φροντίσουν όσο χρειαστεί. Όπως μας διαβεβαίωσαν οι άνθρωποι των καταφυγίων, αλλά και ένας από τους κτηνιάτρους του νησιού, κανένα ζώο δεν έχει εγκαταλειφθεί από κατοίκους που έφυγαν λόγω της κατάστασης που επικρατεί.

Στο ένα καταφύγιο μάλιστα, Ευλαμπία είχε και ένα αστείο περιστατικό όταν οι δύο κατσίκες, ο Σινάτρα και ο Μπόουι, της έφαγαν το παντελόνι.

Πηγή: skai.gr

