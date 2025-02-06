Με έναν άκρως συγκινητικό τρόπο θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο, οι φίλοι και συμμαθητές της 13χρονης Δήμητρας στα Χανιά, που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Χανίων, μετά από σηψαιμικό σοκ.

Χωρίς να μπορούν να πιστέψουν τι έγινε και αδυνατώντας να αντιληφθούν, ότι δεν θα ξαναδούν τη φίλη τους, οι μαθητές στο 3ο Γυμνάσιο Χανίων, στο οποίο φοιτούσε και η αδικοχαμένη Δήμητρα, αποχαιρέτισαν με τον δικό τους τρόπο τη συμμαθήτριά τους.

Χωρίς να μπορούν να πιστέψουν τι έγινε και αδυνατώντας να αντιληφθούν, ότι δεν θα ξαναδούν τη φίλη τους, οι μαθητές στο 3ο Γυμνάσιο Χανίων, στο οποίο φοιτούσε και η αδικοχαμένη Δήμητρα, αποχαιρέτισαν με τον δικό τους τρόπο τη συμμαθήτριά τους. Σχημάτισαν με τις σχολικές τσάντες το όνομά της και με τα σώματά τους στάθηκαν τριγύρω σχηματίζοντας μία καρδιά, ενώ κάποιοι κρατούσαν και λευκά μπαλόνια στα χέρια.

Στο τμήμα της 13χρονης Δήμητρας, οι συμμαθητές και συμμαθήτριές της, έγραψαν το δικό τους μήνυμα στον πίνακα της σχολικής αίθουσας και άφησαν μερικά λουλούδια και σημειώματα με φωτογραφίες, θρηνώντας για τον άδικο χαμό της φίλης τους.

Στα χείλη όλων των παιδιών, οι ίδιες λέξεις: «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ».

Την ίδια ώρα, συγκλονισμένη είναι όλη η χανιώτικη κοινωνία που αδυνατεί να καταλάβει πόσο γρήγορα και άδικα έφυγε αυτό το κορίτσι. Όπως ανέφερε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή “Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη” με τη Μ. Μανδακάκη και την Κ. Πολύζου, το κορίτσι μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου, μπήκε στον αξονικό τομογράφο και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

«Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί διαπίστωσαν γενικευμένη περιτονίτιδα από ρήξη της σκωληκοειδούς απόφυσης, με αποστήματα σε όλη σχεδόν την κοιλιακή χώρα. Με την ολοκλήρωση του χειρουργείου το κοριτσάκι υπέστη την τρίτη κατά σειρά ανακοπή, με αποτέλεσμα να χάσει τη μάχη για τη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Όλοι στο Νοσοκομείο είμαστε συγκλονισμένοι από το γεγονός», υπογράμμισε ο κ. Μπέας.

Παράλληλα, συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Δήμος Χανίων και η ο Σύλλογος Εργαζομένων στους ΟΤΑ του Νομού, καθώς και οι δύο γονείς του κοριτσιού ήταν δημοτικοί υπάλληλοι.

