Ένας 68χρονος συνελήφθη στα Πατήσια για τον βιασμό, την ασέλγεια και την σωματική κακοποίηση του 38χρονου γιου του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ, το θύμα έχει δείγματα νοητικής υστέρησης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, γιος και πατέρας έμεναν μόνοι στο σπίτι και η φρικτή υπόθεση αποκαλύφτηκε από καταγγελίες γειτόνων που έβλεπαν τον 38χρονο και είχαν αντιληφθεί πως κάτι άσχημο συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 68χρονο ενώ έχει δοθεί παραγγελία και για ιατροδικαστική εξέταση του 38χρονου.

Πηγή: skai.gr

