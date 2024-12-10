Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα, με εγκύκλιό της προς τους δικαστές, ζητάει να σέβονται τους πολίτες που δικάζονται.

Η πρόεδρος αν και κάνει γενική αναφορά, ουσιαστικά αποδοκιμάζει την πρόσφατη συμπεριφορά του εισαγγελέα στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε τα εξής σχόλια: «στη Γαλλία έχουν 51 βιασμούς, εδώ έχουμε μια απόπειρα, μην τρελαθούμε κιόλας» και «οι βιαστές ανοίγουν την πόρτα; Το ακούσαμε και αυτό».

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του Αρείου Πάγου

Ειδικότερα, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, στην εγκύκλιό της προς όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, ζητάει να ασκούν τα καθήκοντά τους με ευπρέπεια και να αποφεύγουν απαξιωτικά ή υποτιμητικά σχόλια, που θα μπορούσαν να δηλώνουν διακριτική μεταχείριση σε πολίτες, λόγω φύλου, θρησκείας, καταγωγής ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Μεταξύ άλλων, η κ. Κλάπα σημειώνει ότι η συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών συμβάλλει στη διατήρηση της ανεξαρτησίας σε θεσμικό και ατομικά επίπεδο και υπογραμμίζει πως «καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για υψηλού επιπέδου συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να εμπεδωθεί η δημόσια εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

«Η ακεραιότητα και η ευπρέπεια της συμπεριφοράς των δικαστικών λειτουργών εντός της υπηρεσίας συνίσταται στην άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς ευνοικρατία, μεροληψία ή διακρίσεις, με ψυχραιμία και σεβασμό στα διάδικα μέρη, χωρίς την εκφορά σχολίων, παρατηρήσεων ή συμπερασμάτων που ερείδονται σε ατομικές αντιλήψεις ή προτιμήσεις», τονίζει.

Η πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου επισημαίνει πως «κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στις οποίες διάδικοι είναι πρόσωπα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν θύματα διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν να εντοπίζουν αυτές τις καταστάσεις και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου η συμπεριφορά τους να ενισχύει τη δημόσια εμπιστοσύνη και τον σεβασμό προς τη δικαιοσύνη και τους δικαστές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.