Απολογούνται, σήμερα, ενώπιον της ανακρίτριας Πολυγύρου ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού, που διώκονται με κακουργηματικές πράξεις για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο, τον περασμένο Αύγουστο, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Όλοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, όπως τους ασκήθηκε η ποινική δίωξη μετά το πέρας της προκαταρκτικής έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση.

Μεταξύ άλλων, θα κληθούν να τοποθετηθούν πάνω στα ευρήματα του πραγματογνώμονα, στο πόρισμα του οποίου στηρίχθηκε το κατηγορητήριο και το οποίο καταγράφει μία σειρά από αστοχίες και παραλείψεις όσον αφορά τη λειτουργία του παιχνιδιού (crazy dance).

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη φαίνεται να μπήκε στο «κάδρο» των ποινικών ευθυνών ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, μαζί με τον ιδιοκτήτη-σύζυγο.

Τη σκυτάλη των απολογιών θα πάρει αύριο, Τετάρτη, ο κατηγορούμενος μηχανικός (τελευταίος μέχρι στιγμής που διώκεται για την υπόθεση). Ο ίδιος κατηγορείται για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη (στην περίπτωση του 19χρονου) και σε απόπειρα (για τον αδελφό του), επειδή φέρεται να είχε βεβαιώσει την ασφαλή λειτουργία του crazy dance.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

