Για ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια κάνουν λόγο δικαστικοί υπάλληλοι, μετά τη χθεσινή διπλή ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Καθημερινή, πριν από λίγους μήνες πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου εισήλθε στη δικαστική αίθουσα φέροντας όπλο στη ζώνη του και ζητούν τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι 6 ώρες κράτησε χθες το θρίλερ της διπλής επίθεσης μέχρι τη σύλληψη του 89χρονου δράστη, για τον οποίον είχε δοθεί παλαιότερα εντολή νοσηλείας σε ψυχιατρική δομή, αργά το μεσημέρι στην Πάτρα.

Τα ακριβή κίνητρα των επιθέσεων παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.