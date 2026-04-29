Σήμερα, Πέμπτη 29 Απριλίου, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιάσωνος και Σωσίπατρου των Αποστόλων, Αγίας Κερκύρης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα:

Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας, Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *, Κέρκυρα, Κερκύρα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:31 - Δύση ήλιου: 20:13 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 12.6 ημερών

