Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια 45χρονη, η οποία μεταφέρεται σε εφημερεύον νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, φαίνεται το όχημα της γυναίκας έχει μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα και 5 πυροσβέστες καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του σφοδρού τροχαίου, με στελέχη της Τροχαίας να βρίσκονται στο σημείο και να συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις.

Πηγή: skai.gr

