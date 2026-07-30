Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προαγωγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο και Διοικητική Δικαιοσύνη

Νέος γενικός επίτροπος Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετήθηκε ο αρχαιότερος σύμβουλος Γεώργιος Βοΐλης και νέος γενικός επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων o Παύλος Ζαμπετίδης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Υπουργείο Δικαιοσύνης

 Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, έγιναν προαγωγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Ειδικότερα, νέος γενικός επίτροπος Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετήθηκε ο αρχαιότερος σύμβουλος Γεώργιος Βοΐλης και νέος γενικός επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων τοποθετήθηκε ο αντεπίτροπος Παύλος Ζαμπετίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελεγκτικό Συνέδριο Γιώργος Φλωρίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο