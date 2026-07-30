Προαγωγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο και Διοικητική Δικαιοσύνη

Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, έγιναν προαγωγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Ειδικότερα, νέος γενικός επίτροπος Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετήθηκε ο αρχαιότερος σύμβουλος Γεώργιος Βοΐλης και νέος γενικός επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων τοποθετήθηκε ο αντεπίτροπος Παύλος Ζαμπετίδης.

Πηγή: skai.gr

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