Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο χθες το πρωί στην Αθήνα, πυροβολώντας με κυνηγετική καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη χτες σε ξενοδοχείο κοντά στον παλιό σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων στην Πάτρα, όπου και μετέβη, λίγες ώρες αργότερα.

Παρέμεινε στο λόμπι του ξενοδοχείου, στο οποίο μάλιστα, φέρεται και να αποκοιμήθηκε με το προσωπικό αλλά και τον αυτοκινητιστή που τον μετέφερε, ενδεχομένως, να ειδοποιούν τις αρχές, αναγνωρίζοντας τον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την Πάτρα σχεδίαζε να πάει στην Ιταλία και στη συνέχεια στο Στρασβούργο, για το θέμα της σύνταξης, που όπως υποστήριζε δεν λάμβανε, ενώ πάνω του είχε ένα 38άρι περίστροφο.

Χωρίς να προβάλει αντίσταση, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας και στη συνέχεια στη ΓΑΔΑ.

Ο ίδιος γελαστός, σχολίαζε κατά τη σύλληψή του, πως «θα τον δείξουν οι ειδήσεις», ευχαριστώντας το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Γιατί στοχοποίησε ΕΦΚΑ και δικαστήρια

Χρόνια εμμονή με τον ΕΦΚΑ και την ελληνική Δικαιοσύνη, με αφορμή το ζήτημα της σύνταξής και τα ένσημα που δεν του αναγνωρίζονταν, φαίνεται πως είχε ο 89χρονος πιστολέρο.

Ο ηλικιωμένος έπαιρνε ήδη κάποια ποσά, ως συντάξεις, από χώρες του εξωτερικού, κυρίως από τις ΗΠΑ όπου και είχε συμπληρώσει 10.000 ημέρες εργασίας, δηλαδή περίπου 27 χρόνια που αντιστοιχούν σε σύνταξη 2.000 δολαρίων τουλάχιστον.

Ταυτόχρονα λάμβανε ποσά της τάξης των 60 ευρώ το μήνα από τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Τα ένσημα, κρίθηκε πως ήταν λιγότερα, όσον αφορά τη σύνταξη που έπρεπε να λαμβάνει από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να απορριφθούν οι προσφυγές του περί αναγνώρισης τους.

«Κομβικό σημείο», με βάση τα παραπάνω, αποτελεί το γεγονός πως το 2018, έπειτα από μια έντονη συνομιλία με εισαγγελέα στη Λουκάρεως, ο ίδιος, εξοργισμένος, άφησε δύο σφαίρες πάνω στο γραφείο της και αποχώρησε.

Το γεγονός δεν αξιολογήθηκε αρχικά ως «ανησυχητικό» εντούτοις λίγες ημέρες αργότερα η εισαγγελέας κατήγγειλε στις αρχές, απειλές εκ μέρους του ηλικιωμένου στον οποίον και έγιναν συστάσεις.

Τον Νοέμβρη του 2018 ο 89χρονος νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική όπου και διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και παραληρηματικές διαταραχές.

«Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και χρήζει βοήθειας» λέει ο δικηγόρος του

Ως άτομο που «έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί» περιέγραψε τον 89χρονο ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ειδοποιήθηκε να αναλάβει την υπεράσπισή του.

​Σε δηλώσεις του έξω από τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Νουλέζας ανέφερε πως αναμένει τη μεταφορά του κατηγορουμένου από την Πάτρα, όπου και συνελήφθη, προκειμένου να λάβει την επίσημη εντολή εκπροσώπησης και να μελετήσει τη δικογραφία.

​Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

​Αναφερόμενος στην κατάσταση του ηλικιωμένου, ο κ. Νουλέζας επέμεινε στην ανάγκη ψυχιατρικής εκτίμησης: «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει βοήθειας».

​Σχετικά με το κατηγορητήριο, ο κ. Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

​«Ο εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας.

Κατέληξε δεν αναφέροντας πως η παρουσία του στην υπόθεση έχει και «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», δεδομένης της ηλικίας και της βεβαρημένης υγείας του δράστη.

Πηγή: skai.gr

