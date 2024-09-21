Δικαστές και εισαγγελείς Αθήνας: Εξέλεξαν τις νέες διοικήσεις τους

Τις νέες Διοικήσεις τους επέλεξαν σήμερα οι δικαστές και οι εισαγγελείς στα δικαστήρια της Αθήνας.

Νέα προϊσταμένη στο Εφετείο εξελέγη η πρόεδρος Εφετών Σοφία Λιγνού ενώ μέλη της διοίκησης οι Εφέτες Δημήτρης Κοντόπουλος και Κωνσταντίνος Σαργιώτης.

Στην Εισαγγελία Εφετών εξελέγη για τη θέση του προϊσταμένου ο Εισαγγελέας Εφετών Γιώργος Καντζίδης, ενώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών εξελέγη από τους συναδέλφους του, ο Εισαγγελέας Αριστείδης Κορρέας.

Στο Πρωτοδικείο θα παραμένει για ένα ακόμα χρόνο, ο νυν προϊστάμενος Χριστόφορος Λινός, λόγω της εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη.

Οι νέοι επικεφαλής στο Εφετείο και το Πρωτοδικείο έχουν διετή θητεία και θα αναλάβουν τα καθήκοντα τους την 1η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

