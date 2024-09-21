Λογαριασμός
Deaf Festival 2024: Η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με σεβασμό προς την Κοινότητα των Κωφών

Η Βουλή των Ελλήνων, με σεβασμό στη γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα της Κοινότητας των Κωφών, φωταγώγησε σήμερα την πρόσοψη του Μεγάρου της

Το σήμα του Deaf Festival 2024 στόλισε τη Βουλή των Ελλήνων σε ένδειξη σεβασμού προς την Κοινότητα των Κωφών.

Ειδικότερα, η Βουλή των Ελλήνων, με σεβασμό στη γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα της Κοινότητας των Κωφών, φωταγώγησε σήμερα την πρόσοψη του Μεγάρου της, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες προώθησης και ανάδειξης της σημασίας των νοηματικών γλωσσών.

