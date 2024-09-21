Ένας οδηγός φορτηγού βρίσκεται εγκλωβισμένος στην καμπίνα του οχήματός του, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που καταγράφηκε σήμερα το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Μελούνας, για τον απεγκλωβισμό του οποίου επιχειρούν την παρούσα στιγμή δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Το συμβάν κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, καταγράφηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν, υπό αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του λίγο έξω από την Τσαριτσάνη, ενώ ο οδηγός του εγκλωβίστηκε στην καμπίνα.

Στο σημείο βρίσκεται και σταθμός του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Στην καμπίνα του οχήματος ξέσπασε φωτιά, η οποία ωστόσο χάρη στις προσπάθειες των ανδρών της πυροσβεστικής έχει σβήσει, ενώ η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

