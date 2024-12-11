Ποινική δίωξη για ληστεία ασκήθηκε σε δυο μαθητές Γυμνασίου, στο Διδυμότειχο, οι οποίοι ασκώντας σωματική βία και με τη συνδρομή ενήλικα, αφαίρεσαν από δυο μαθητές δημοτικού μικρό χρηματικό ποσό.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνέβη στις 08-12-1924 σε παιδική χαρά στο Διδυμότειχο το απόγευμα ενώ πήρε έκταση χθες 09-12-2024 όταν συγγενής ενός θύματος ζήτησε εξηγήσεις από τον ένα φερόμενο ως δράστη σε αυλή σχολείου.

Κλήθηκε η αστυνομία η οποία προέβη στην κατάσχεση ενός μαχαιριού που ανήκε στον ενήλικο δράστη 21 ετών από το Διδυμότειχο. Η αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις, με την κατηγορία της ληστείας, των δυο ανηλίκων, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την προσαγωγή τους στον εισαγγελέα Ορεστιάδας και θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Ο 21 ετών κάτοχος του μαχαιριού παραπέμφθηκε με την κατηγορία της συνέργειας στη ληστεία και θα απολογηθεί την Πέμπτη στην ανακρίτρια Ορεστιάδας.

