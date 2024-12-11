Ένα άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε στην Πάτρα καθώς σύμφωνα με καταγγελία μια 14χρονη χτύπησε πολύ άσχημα άλλη ανήλικη.

Η μητέρα του ανήλικου θύματος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η 14χρονη χτύπησε την κόρη της κλωτσιές στην κοιλιά στο πρόσωπο και στα πλευρά, ενώ την πέταξαν στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών.

Η 14χρονη συνελήφθη και σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών αδυνάμων ατόμων.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα της 14χρονης για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας της.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της 14χρονης κατηγορούμενης και της μητέρας της θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πηγή: skai.gr

