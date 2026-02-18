Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση με αλουμίνια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 18, 2026

Πηγή: skai.gr

