Μεγάλη κινητοποίηση στην πυροσβεστική: Φωτιά σε επιχείρηση με αλουμίνια στα Διαβατά

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική - Η φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση με αλουμίνια - Για την κατάσβεση της στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση με αλουμίνια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

