Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση με αλουμίνια.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 18, 2026
