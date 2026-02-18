«Μπλόκο» Πιερρακάκη σε καντίνες και ξαπλώστρες στα Κουφονήσια

Τη διακοπή της διαδικασίας μίσθωσης των παραλιών Πορί και Ιταλίδα στα Κουφονήσια διέταξε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων και της δημοτικής κοινότητας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου μίλησε για τη διαδικασία των δημοπρασιών αλλά και την άμεση αντίδραση του ΥΠΕΘΟ στις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας.

Όπως ανέφερε αρχικά: «Πράγματι πριν από 2 χρόνια με νόμο που ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο πέρασε η αποκλειστική αρμοδιότητα της αδειοδότησης και παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για επιχειρηματικούς λόγους στο υπουργείο Οικονομικών. Και καλώς έγινε αυτό γιατί υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις και αδιαφάνειας, κακής οργάνωσης και κακής λειτουργίας της όλης διαδικασίας κατά το παρελθόν. Υπήρχαν πολλά παραδείγματα… έμπαιναν σε δημοτικά συμβούλια διάφοροι φουσκωτοί και με το κλείσιμο μόνο του ματιού κατάφερναν και κέρδιζαν παραχωρήσεις σε πάρα πολύ δημοφιλής παραλίες.

Το σύστημα έγινε πιο αδιάβλητο, πιο διαφανές, οι δημοπρασίες γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά πλέον. Πάνω από 3.000 δημοπρασίες γίνονται σε όλη την Ελλάδα μέχρι το τέλος του Μαρτίου».

Για τις παραλίες στα Κουφονήσια σημείωσε πως: «Εδώ είχαμε την περίπτωση δύο παραλιών, όπου καταρχήν, παρά το γεγονός ότι είναι προστατευόμενη περιοχή, επιτρέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης σε μικρότερο εμβαδόν, σε λιγότερη έκταση, ομπρελοκαθισμάτων και κάποια καντίνας ή κάποιας ήπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εκεί υπήρχαν αυτές οι δύο δημοπρασίες. Εγκαίρως ενημερωθήκαμε και για τις αντιρρήσεις του δήμου, της τοπικής κοινωνίας και σε πνεύμα συνεργασίας χτες πάρθηκε η απόφαση να αποσυρθούν αυτές οι παραλίες από τη διαδικασία δημοπρασίας».

«Προφανέστατα και ακούγεται η γνώμη του κάθε δήμου και υπάρχει η ικανότητα άμεσης επικοινωνίας κάθε δημάρχου με τις τοπικές κτηματικές υπηρεσίες προκειμένου εγκαίρως να αποτρέπουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις», επισήμανε.

Ο κ. Τσάπαλος τόνισε πως το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα επιληφθεί σχετικά ώστε οι δύο παραλίες να μπουν και στο Μητρώο Απάτητων Παραλιών, για να μην υπάρξει σχετικό πρόβλημα στο μέλλον.

