Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές σήμερα στις λιμενικές Αρχές, όταν αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν 545 αλλοδαποί εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Ειδικότερα, η ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής περίπου 545 αλλοδαπών επιβαινόντων σε αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 16,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με συμμετοχή 3 πλωτών μέσων, 3 σκαφών της δύναμης Frontex και 3 παραπλέοντων πλοίων.

Οι αλλοδαποί περισυλλεχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από πλοίο της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν, καλά στην υγεία τους, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταφέρονται σταδιακά στο Ρέθυμνο όπου θα γίνει η καταγραφή τους.

