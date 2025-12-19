Ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου οπότε τα καταστήματα είναι ανοιχτά λόγω εορτών, και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ το Σάββατο ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογεί ως 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις τρεις Γραμμές Μετρό, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς.

Το Σάββατο 20/12, λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά, τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά θα διεξάγονται:

από τις 17:00 ως τις 18:00 από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο ως το Σεφ (Παλαιό Δημαρχείο – Σεφ - Παλαιό Δημαρχείο) και

από τις 18:00 ως τη 01:00 την Κυριακή από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο ως τη στάση Αγία Τριάδα (Παλαιό Δημαρχείο - Αγία Τριάδα - Παλαιό Δημαρχείο).

Πηγή: skai.gr

