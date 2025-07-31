ΕΔΕ και διαθεσιμότητα για αστυνομικό που κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη διαδηλωτή

Ανακοίνωση εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για περιστατικό βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Σύνταγμα.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ: «Βραδινές ώρες χθες (30 Ιουλίου 2025), μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, ομάδα ατόμων, που συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κινήθηκε αιφνιδιαστικά και με επιθετική διάθεση προς υπηρεσιακό λεωφορείο, κατά τον χρόνο επιβίβασης αστυνομικών σε αυτό.

Ένα άτομο από την ομάδα χτύπησε με κοντάρι σημαίας το υπηρεσιακό όχημα και στη συνέχεια οι αστυνομικοί επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, παρά τη σθεναρή του αντίσταση, κατά την οποία απώθησε τους αστυνομικούς με λακτίσματα και γροθιές, προκαλώντας φθορά και σε υπηρεσιακό εξοπλισμό.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και εξύβριση, ενώ ο ίδιος υπέβαλε μήνυση σε βάρος τριών αστυνομικών, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, για βαριά σωματική βλάβη και παράβαση καθήκοντος».

Και σημειώνει: «Για το περιστατικό, από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ενώ κινείται η διαδικασία για να τεθεί ο εμπλεκόμενος αστυνομικός σε διαθεσιμότητα».

«Σημειώνεται ότι, οι εντολές του Αρχηγείου για αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και επαγγελματισμό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων είναι ρητές και σε πλήρη ισχύ· οποιαδήποτε παρεκτροπή, ανεξαρτήτως των προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο εκάστοτε αστυνομικός, δεν δικαιολογείται και εξετάζεται με τη δέουσα θεσμική αυστηρότητα», καταλήγει η ΕΛΑΣ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.