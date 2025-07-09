Με επιτυχία και με τη συμμετοχή 29 ομιλητών υψηλού επιπέδου απο όλο το πολιτικό, διπλωματικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 6 Ιουλίου οι «Διάλογοι της Νισύρου 2025». Κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι βρέθηκαν στη Νίσυρο και συμμετείχαν στους φετινούς Διαλόγους.

Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Γιώργος Παπαναστασίου, ο υπουργός ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου, ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Επίσης ξεχώρισαν η συμμετοχή του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία John Catsimatidis που συνδέθηκε διαδικτυακά από τη Νέα Υόρκη, η τοποθέτηση του Bουλευτή Επικρατείας και πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη καθώς και η ομιλία της Προέδρου του ΕΟΤ, Άντζελας Γκερέκου.

Το συντονισμό των Διαλόγων επιμελήθηκαν οι έμπειροι δημοσιογράφοι Σία Κοσιώνη, Αθανάσιος Έλλις, Φάνης Παπαθανασίου, Αλεξία Τασιούλη, Μαρία Σαράφογλου και ο Μανώλης Κωστίδης. Ενώ με την υποστήριξη της Καθημερινής, του ΣΚΑΙ, της αγγλικής έκδοσης της Καθημερινής, του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και των εκδόσεων Κέρκυρα, ως χορηγών επικοινωνίας, οι «Διάλογοι της Νισύρου 2025» έλαβαν εκτεταμένη κάλυψη μεταφέροντας τις εξελίξεις από τη Νίσυρο σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Για 3 ημέρες η ακριτική Νίσυρος έγινε το επίκεντρο για τη διαμόρφωση των εξελίξεων της Ανατολικής Μεσογείου φιλοξενώντας «Διαλόγους» οι οποία εξέτασαν τα πλέον επίκαιρα γεωπολιτικά, ενεργειακά, αναπτυξιακά και περιφερειακά ζητήματα.

Πιστοί στην υπόσχεσή τους, οι φετινοί «Διάλογοι της Νισύρου» ανέδειξαν τις προκλήσεις και τα προβλήματα αλλά προχώρησαν παρακάτω αναλύοντας τους κινδύνους και προτείνοντας στρατηγικές και δράσεις.

Από το βήμα των Διαλόγων δεν έλειψαν για ακόμα μια χρονιά οι εξαγγελίες και η ανακοινώσεις με κορυφαία την αποκάλυψη του Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου κου Γιώργου Παπαναστασίου, που προανήγγειλε απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Κύπρου (ΡΑΕΚ) για την κάλυψη οικονομικών εκκρεμοτήτων σε ό,τι αφορά στο καλώδιο GSI για την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος.

Επίσης, ο Κύπριος ΥΠΕΝ προέβη σε μια ακόμα σημαντική εξαγγελία, αποκαλύπτοντας ότι η Exxon Mobil σημείωσε επιτυχία στην τελευταία της γεώτρηση στο οικόπεδο 10 στο οποίο ανακάλυψε νέο σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου. Για την αξιοποίηση του νέου κοιτάσματος, η εταιρεία και οι κυπριακές αρχές βρίσκονται σε συζητήσεις με τις εταιρείες που αξιοποιούν τα κοιτάσματα της Αιγύπτου για κοινή πρόσβαση στις υποδομές μεταφοράς που θα φέρουν το κυπριακό αέριο στις αγορές της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, διατυπώθηκε η πρόθεση Ελλάδας και Κύπρου να τηρήσουν κοινή γραμμή απέναντι στην Τουρκία στην επερχόμενη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας.

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κος Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε ότι η ευρωπαϊκή Τask Force με συμμετοχή κρατών και ρυθμιστικών αρχών που θα αναζητήσει λύσεις για να αντιμετωπιστεί συντεταγμένα το ζήτημα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκινά τις διεργασίες τις προσεχείς ημέρες.

Εκτός από τις εξαγγελίες, οι «Διάλογοι της Νισύρου 2025» κέρδισαν ένα ακόμα στοίχημα που έθεσαν από την αρχή οι διοργανωτές τους: το ουσιαστικό, ανοιχτό διάλογο που αναλύει σε βάθος τα ζητήματα και τα εξετάζει από πολλαπλές οπτικές.

Η συμμετοχή υψηλού επιπέδου ομιλητών τόσο από την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, είχε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση όλων των απόψεων αλλά και την ανάδειξη προτάσεων δράσης, που είναι και το κεντρικό σημείο των «Διαλόγων».

Για μια ακόμα χρονιά, οι «Διάλογοι της Νισύρου» πραγματοποιήθηκαν υπό τη μόνιμη αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο κος Παναγιώτης Γ. Μίχαλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Γεώργιος Μ. Μίχαλος», του φορέα που δημιούργησε το θεσμό των «Διαλόγων της Νισύρου» δήλωσε σχετικά: «Είναι βαθιά ικανοποιητικό να βλέπει κανείς τους Διάλογους να εξελίσσονται σε ένα θεσμό αναφοράς για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Νησιωτικότητα. Η ποιότητα των παρεμβάσεων, το διεθνές κύρος των συμμετεχόντων και η ουσιαστική συζήτηση που έγινε πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής, αποτελούν τεκμήρια της επιτυχίας του εγχειρήματος», για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι «Η επιτυχία των Διαλόγων γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή αν αναλογιστούμε ότι όλο το παραπάνω γίνεται στην ακριτική Νίσυρο, μακριά από τα αστικά κέντρα. Είναι η απτή απόδειξη στη δέσμευσή μας να αναδείξουμε την αξία και τη δυναμική των νησιών και των ακριτικών περιοχών της χώρας μας.»

Οι «Διάλογοι της Νισύρου 2025» πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ, της Τράπεζας Πειραιώς, του ΕΟΤ, του ΟΦΥΠΕΚΑ, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Inspiring Earth, της AVIS, της Aegean και τoυ Attica Group.

Σχετικά με τους «Διαλόγους της Νισύρου»

Οι «Διάλογοι της Νισύρου» διεξάγονται κάθε χρόνο από το «Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος – Αειφορία της Νισύρου», το οποίο ιδρύθηκε το 2021 και αποτελεί ένα διεθνές κέντρο ανταλλαγής απόψεων και γόνιμου διαλόγου για θέματα Γεωπολιτικής της Ανατολικής Μεσογείου, Ενέργειας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ακριτικής Νησιωτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαπολιτισμικότητας της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα τελευταία χρόνια οι «Διάλογοι της Νισύρου» έχουν αναδειχθεί σε ένα μεγάλης σημασίας γεγονός με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από το χώρο των κυβερνήσεων, της πολιτικής, της διπλωματίας, της πανεπιστημιακής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και της δημοσιογραφίας.

Σχετικά με το «Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος»

Το «Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος» ΑΜΚΕ, ένα διεθνές κέντρο ανταλλαγής απόψεων και γόνιμου διαλόγου για θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, στοχεύει να συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Νισύρου, να καταστήσει ένα μικρό ηφαιστειογενές ακριτικό νησί στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου που σηματοδοτεί το σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου, διεθνές σύμβολο βιώσιμης διαχείρισης του ανθρώπινου και φυσικού πλούτου και με αυτό τον τρόπο να συμβάλλει στη διάνοιξη νέων δρόμων για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι «Διάλογοι της Νισύρου - Bridging the East Med»®, η Δεξαμενή Σκέψης και Forum του Ιδρύματος, για την παραγωγή και προώθηση ιδεών και έργων με στόχο την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε μία περιοχή Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διαπολιτισμικής Αλληλοκατανόησης και Διεθνούς Συνεργασίας.

