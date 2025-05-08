«Διάλογοι της Νισύρου»: Η Ανατολική Μεσόγειος στη δίνη των Γεωπολιτικών Αλλαγών

Με κεντρικό θέμα «Η Ανατολική Μεσόγειος στη δίνη των Γεωπολιτικών Αλλαγών», Γεωπολιτικές Εξελίξεις – Ευρωπαϊκή Άμυνα – Ενεργειακή Ασφάλεια – Νησιωτικότητα – Διαπολιτισμικότητα, οι «Διάλογοι της Νισύρου» διεξάγονται για 4η χρονιά από τις 3 έως 6 Ιουλίου 2025 στο ηφαίστειο της ακριτικής Νισύρου.

Η ανακοίνωση της θεματολογίας των φετινών «Διαλόγων της Νισύρου» σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για το καθιερωμένο θερινό ραντεβού στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου.

Το φετινό κεντρικό θέμα αντανακλά τη ρευστότητα και τη στρατηγική σημασία της περιοχής, και τις σύνθετες προκλήσεις που την καθορίζουν βάζοντας στο επίκεντρο του διαλόγου τα πλέον επίκαιρα θέματα που διαμορφώνουν το ευρύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Με τη συμμετοχή καλεσμένων υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα βρεθούν στο επίκεντρο της διαλόγου θέματα υψηλής σημασίας και επικαιρότητας όπως:

● Γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου

● Ενεργειακή Ασφάλεια & Συγκρούσεις – Κλιματική Κρίση & Ανθεκτικότητα

● Νησιωτικότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Νέα Οικονομία

● Διαπολιτισμικότητα Ανατολικής Μεσογείου

● Τεχνητή Νοημοσύνη, Οικονομία του Διαστήματος και Γεο-κυβερνοασφάλεια

Υψηλού Επιπέδου Συμμετοχές

Οι «Διάλογοι της Νισύρου» τελούν υπό τη μόνιμη Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και ετησίως υπό την Αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συμμετέχουν προσωπικότητες από κυβερνήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο, την κοινωνία των πολιτών, καθώς και έγκριτοι δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι οι «Διάλογοι της Νισύρου 2024» είχαν αποτελέσει πλατφόρμα από την οποία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ανάπτυξη των νησιών μεταξύ των οποίων η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων, η ίδρυση ταμείου απανθρακοποίησης των νησιών και την ένταξη της Νισύρου στην πρωτοβουλία Gr-eco Islands.

Διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων

Όπως κάθε χρόνο, οι «Διάλογοι» δεν περιορίζονται στην καταγραφή και τη διαπίστωση των προβλημάτων, καθώς προχωρούν πιο μπροστά: ανιχνεύουν κινδύνους και εντοπίζουν ευκαιρίες και συζητούν στρατηγικές και σχέδια δράσης που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή.

Οι «Διάλογοι της Νισύρου» 2025 υπόσχονται για ακόμη μία χρονιά να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τη μελέτη, τον προβληματισμό και την ανάδειξη στρατηγικών λύσεων στα μεγάλα γεωπολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας.

Ημερομηνία διεξαγωγής:

Οι «Διάλογοι της Νισύρου 2025» θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως τις 6 Ιουλίου 2025, στο επιβλητικό σκηνικό του κρατήρα “Στέφανος” του ηφαιστείου της Νισύρου. Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο mihalosfoundation.org.



