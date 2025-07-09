Στις 18.000 ανήλθε ο αριθμός των υπογραφών, από τις συνολικά 25.000 που απαιτούνται, για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ, με την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος να επιταχύνει ρυθμούς ώστε να πετύχει τον επιθυμητό στόχο μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Σε συνέντευξη Tύπου που δόθηκε στα γραφεία της Οργανωτικής Επιτροπής, εκεί όπου όσοι πολίτες ενδιαφέρονται μπορούν να υπογράψουν το σχετικό εγχείρημα, παρουσιάστηκαν οι θέσεις για τη δημιουργία ενός δημόσιου, μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, με παραμονή και επανάχρηση έντεκα ιστορικών κτιρίων που θα φιλοξενούν μικρές εκθέσεις, όπως για παράδειγμα η έκθεση βιβλίου και τη μεταφορά των μεγάλων εκθέσεων, π.χ. Agrotica, Zootechnia στη Σίνδο.

Όπως ειπώθηκε, το «θέμα Σίνδος έχει μελετηθεί και κοστολογηθεί» και έχουν γίνει «ανεπίσημες συζητήσεις» με το ΔΙΠΑΕ.

«Ας οραματιστούμε άλλη Θεσσαλονίκη, επιμένουμε στη συλλογή υπογραφών και θα πάμε μέχρι τέλους για το δημοψήφισμα», είπαν. Σημείωσαν πως με τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού «κατάρρευσε ένα σχέδιο που ήταν παράλογο και αντι-οικολογικό» και έδωσαν στη δημοσιότητα φωτορεαλιστικά με τη ΔΕΘ ως μητροπολιτικό πάρκο.

Στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους» Μιχάλης Τρεμόπουλος και Ρία Καλφακάκου, ο αρχιτέκτονας, Δημήτρης Κονταξάκης και ο πρώην αντιδήμαρχος της διοίκησης Μπουτάρη, Νίκος Φωτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

