Σε μια συγκλονιστική ανάρτηση με αφορμή το τροχαίο δυστύχημα σήμερα τα ξημερώματα στα Χανιά, όπου μια γυναίκα 31 ετών έχασε τη ζωή της προχώρησε γιατρός του ΕΚΑΒ που συμμετείχε στο πλήρωμα που βρέθηκε πρώτο στο σημείο της τραγωδίας.

Ο Κωνσταντίνος Λάμπρης μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος και παρέλαβε την 31χρονη νεκρή και τη συνοδηγό σοβαρά τραυματισμένη.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται σε όλα όσα βιώνει ως γιατρός του ΕΚΑΒ που καλείται να αντιμετωπίσει θύματα και τραυματίες από τροχαία.

«Δεν αντέχω άλλο…το αίμα έχει ποτίσει τα ρούχα μου»

«Δεν αντέχω άλλο… όλοι μας στο ΕΚΑΒ… το αίμα έχει ποτίσει τα ρούχα μου, το δέρμα μου, βλέπω εικόνες συνεχώς, ακούω κραυγές πόνου, απελπισίας, κλάματα… άλλη μια ψυχή χάθηκε. Και όλοι μας πονάμε και πρέπει να συνεχίσουμε για το επόμενο σήμα. Πρέπει να πάω σπίτι να γελάσω στο παιδί μου, φοβάμαι να κυκλοφορήσω, φοβάμαι για τα δικά μου άτομα. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω ακόμα… το μυαλό μου, η ψυχή μου είναι σε αποσύνθεση» γράφει ο κ. Λάμπρης.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η 31χρονη οδηγός του ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία της, να χτυπήσει στο τσιμεντένιο κράσπεδο, στη συνέχεια σε ένα δέντρο και να ανατραπεί.

Από τη σφοδρότατη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η νεαρή οδηγός του οχήματος, ενώ η 37χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων.

