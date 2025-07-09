Μετά την προσθαλάσσωση στον Βόλο και τη Σκύρο, η πρώτη πτήση υδροπλάνου έγινε σήμερα στην Πάτμο, με επιβάτη τον δήμαρχο του νησιού, κ. Νικήτα Τσαμπαλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ιστορικό βήμα μπροστά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υδροπλάνο της Hellenic Seaplanes προσθαλασσώθηκε με ακρίβεια στον λιμένα της Σκάλας, δίνοντας νέα δυναμική στις θαλάσσιες μεταφορές και τον τουρισμό.

Στόχος είναι να ξεκινήσουν καθημερινά, τακτικά δρομολόγια που θα συνδέουν το νησί με την Αθήνα, τη Λέρο, τη Σάμο και άλλους προορισμούς, καλύπτοντας μια πραγματική ανάγκη μετακίνησης.

Eπόμενη στάση για τη Hellenic Seaplanes το Νότιο Αιγαίο και το πανέμορφο νησί της Πάτμου! #hellenicseaplanes #connectingreece #patmos_seaplanes pic.twitter.com/O2wftxjOMP — Hellenic Seaplanes (@HellenicSeaplan) July 7, 2025

Σύμφωνα με την εταιρεία, το υδροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αεροπορικό μέσο που υπάρχει σήμερα, με τα διεθνή στατιστικά να καταγράφουν σαφή υπεροχή όσον αφορά την ασφάλεια.

Σε ό,τι αφορά το κόστος για το επιβατικό κοινό, στόχος είναι οι πτήσεις αυτές να είναι προσβάσιμες σε όλους και όχι πολυτέλεια για λίγους.

Πηγή: skai.gr

