Διακόπηκε για τις 30/11 η δίκη του 45χρονου Νορβηγού για τη δολοφονία του αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη

Τον περασμένο Δεκέμβριο σκότωσε με μαχαίρι παλάμης 32χρονο αστυνομικό και τραυμάτισε τον φίλο του, μετά από διαφωνία που προηγήθηκε 

Δικαστήριο

Για το Σάββατο 30 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη του 45χρονου Νορβηγού, ο οποίος τον περασμένο Δεκέμβριο σκότωσε με μαχαίρι παλάμης 32χρονο αστυνομικό και τραυμάτισε τον επιστήθιο φίλο του, μετά από διαφωνία που προηγήθηκε για ασήμαντο λόγο, καθώς διασκέδαζαν σε μπυραρία, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κιλκίς, όπου ο Νορβηγός παραπέμφθηκε να δικαστεί με βούλευμα, διέκοψε τη δίκη, λόγω παρέλευσης ωραρίου, χωρίς ωστόσο η αποδεικτική διαδικασία να ξεκινήσει επί της ουσίας.

Το πρωί, συγγενικά πρόσωπα του άτυχου 32χρονου αποδοκίμασαν τον 45χρονο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια Κιλκίς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη δίκη Νορβηγός αστυνομικός Δολοφονία
