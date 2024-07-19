Στο εδώλιο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμπεται να δικαστεί, με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, ο 45χρονος Νορβηγός που τον περασμένο Δεκέμβριο σκότωσε με μαχαίρι έναν 32χρονο αστυνομικό και τραυμάτισε τον φίλο του, ύστερα από διαφωνία για ασήμαντο λόγο, μέσα σε μπαρ όπου διασκέδαζαν, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης τον παραπέμπουν σε δίκη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, όπως ακριβώς ήταν η ποινική δίωξη για την οποία κλήθηκε να απολογηθεί στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφαίνεται ότι ο 45χρονος Νορβηγός ενήργησε με πρόθεση και ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απορρίπτοντας τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς ότι τελούσε σε κατάσταση μέθης ή πλήρους μέθης κι ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τους δύο παθόντες και ακολούθησε πάλη μαζί τους.

«Δεν ήταν μεθυσμένος»

Αξιολογώντας δε, τα αποτελέσματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στην οποία υπεβλήθη ο κατηγορούμενος κατόπιν αιτήματός του, το Συμβούλιο κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πλήρους άρσης - ή σημαντικά μειωμένου - καταλογισμού.

«Εάν ήταν τόσο μεθυσμένος όσο διατείνεται, σίγουρα θα τον απέφευγαν τα θύματα και δεν θα εμπλέκονταν σε διάλογο μαζί του, διάλογο που δεν θα ήταν άλλωστε σε θέση να κάνει, όπως δεν θα μπορούσε να θυμηθεί ότι είχε μαχαίρι στη ζώνη του, να το αφαιρέσει και να εξαπολύσει με τη χρήση του επίθεση στους παθόντες, πλήττοντάς τους μάλιστα σε ζωτικά σημεία του σώματός τους», αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παραπεμπτικό βούλευμα, ενώ, μεταξύ άλλων, γίνεται μνεία στην κατάθεση του ιδιοκτήτη του μπαρ που εξεταζόμενος φέρεται να είπε ότι ο αλλοδαπός είχε καταναλώσει μόνο δύο μπίρες και δεν σχημάτισε την εντύπωση ότι ήταν μεθυσμένος.



«Τι θέλεις να οδηγηθούμε σε καυγά;»

Το φονικό συνέβη τα ξημερώματα της 28ης Δεκεμβρίου 2023 σε μπαρ που βρίσκεται στην οδό Κατσιμίδη (δίπλα από την έδρα των ΜΑΤ Θεσσαλονίκης), όπου διασκέδαζε ο 32χρονος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. με την παρέα του. Ανάμεσα στα άτομα της παρέας ήταν ο επιστήθιος φίλος του, 33 ετών σήμερα, που για κάποιο άσχετο και ασήμαντο θέμα διαφώνησε με τον Νορβηγό, θαμώνα του ίδιου μαγαζιού. Ο φίλος ζήτησε από τον 45χρονο να σταματήσει απευθύνοντάς του αυτολεξεί τη φράση «αρκετά, τι θέλεις να οδηγηθούμε σε καυγά;», καθώς η κατάσταση φαίνεται πως είχε φθάσει σε οριακό σημείο.

Τότε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο κατηγορούμενος τράβηξε ένα μαχαίρι παλάμης τύπου «Push Dagger» με μαύρη λαβή, συνολικού μήκους 14 εκατοστών και με λάμα μήκους 7 εκατοστών, που έφερε στη ζώνη του παντελονιού του, πλήττοντας με αυτό τον 33χρονο στην πρόσθια άνω επιφάνεια του αριστερού μηρού και στην πρόσθια θωρακική χώρα.

Κρατώντας το πόδι του και σε κατάσταση πανικού, ο 33χρονος τραυματίας άρχισε να φωνάζει την παρέα του, οπότε ο αστυνομικός, στην προσπάθειά του να μεσολαβήσει, πλησίασε και χτύπησε δύο φορές με γροθιά στο πρόσωπο τον κατηγορούμενο, ενώ άμεσα κατευθύνθηκε δίπλα στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ για να καλέσει σε βοήθεια. Επιστρέφοντας στο κατάστημα - όμως - ο αστυνομικός δέχθηκε μαχαιριά από τον 45χρονο στην αριστερή τραχηλική χώρα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, αιμορραγώντας βαριά, να χάσει τις αισθήσεις του και εν τέλει να χάσει τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.