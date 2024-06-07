Αυτοκινητιστικό ατύχημα για τον Μάριο Φραγκούλη - Αναβάλλεται η συναυλία του με τη Γιώτα Νέγκα

Αυτοκινητιστικό ατύχημα είχε ο Μάριος Φραγκούλης ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως χτύπησε στον θώρακα και στα πλευρά, οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει σε ακινησία για κάποιες ημέρες, έως ότου αναρρώσει πλήρως.

Σε αυτό το πλαίσιο αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 10 Ιουνίου συναυλία του, με τη Γιώτα Νέγκα, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία:

«Με λύπη σας ανακοινώνουμε πως η προγραμματισμένη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη και της Γιώτας Νέγκα για την Δευτέρα, 10 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, αναβάλλεται λόγω ατυχήματος του Μάριου Φραγκούλη και αναγκαστικής παραμονής του στο νοσοκομείο.

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για το πότε θα πραγματοποιηθεί ξανά η συναυλία αυτή με βάση και την πορεία της υγείας του αγαπημένου καλλιτέχνη. Τα εισιτήρια θα ισχύουν κανονικά για την επόμενη συναυλία των 2 καλλιτεχνών στην Αθήνα. Όσοι θεατές επιθυμούν να ακυρώσουν τα εισιτήρια τους θα λάβουν email από την Ticket Services σχετικά με την διαδικασία ακύρωσης και επιστροφής των χρημάτων τους».

Πηγή: skai.gr

