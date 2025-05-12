Περισσότερα από 35 χρόνια φυλακή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λαμίας σε μια ομάδα 17 ατόμων που από το 2017 κατηγορούνταν για διακίνηση ναρκωτικών στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή.

Από τους 17 κατηγορούμενους μόνο ένας κρίθηκε αθώος, καθώς στην ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία ενοχής.

Το δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, αλλά προχώρησε σε ιδιαίτερα βαριές ποινές. Σε 2 από τους κατηγορούμενους, που είχαν αρχηγικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών, επέβαλε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 10.400 ευρώ στον έναν, 10 ετών και 4 μηνών με χρηματικό πρόστιμο 10.400 ευρώ και στο δεύτερο.

Σε άλλους 9 κατηγορούμενος επέβαλε ποινές από 1 μέχρι 3 χρόνια, ενώ οι 11 καταδικασθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι όταν το δικαστήριο έκρινε πως η έφεση που ασκήθηκε έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Για τους υπόλοιπους 5 κατηγορούμενους, μετά από πολύωρη ακροαματική διαδικασία, μετέτρεψε την κατηγορία σε «διακίνηση ναρκωτικών για ίδια χρήση» και έπαψε την ποινική δίωξή τους.

Η ομάδα των 17 κατηγορουμένων είχε συλληφθεί το 2017 από Αστυνομικούς της Ασφάλειας Λαμίας, στην περιοχή της Λαμίας, στην περιοχή της Υπάτης, αλλά και σε άλλες περιοχές, αφού προηγούμενα, με την παρακολούθηση των τηλεφώνων, είχαν καταγράψει τις επικοινωνίες τους, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

