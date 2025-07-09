Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, απέστειλε επιστολή-έγγραφο προς όλους τους εισαγγελείς όλων των βαθμίδων ανά την επικράτεια, στην οποία επισημαίνει, μεταξύ των άλλων, ότι «η θέση αυτή, την οποία μου εμπιστεύθηκε η Πολιτεία και για την οποία με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου, δεν αποτελεί μόνο αξίωμα, αλλά, κυρίως, αποστολή».

Ειδικότερα, το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Τζαβέλλα έχει ως εξής:

«Η ανάληψη, εκ μέρους μου, των καθηκόντων του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, εκ των πραγμάτων, συνοδεύεται από τη συνείδηση των βαρυσήμαντων υποχρεώσεων, που αυτή συνεπάγεται.

Η θέση αυτή, την οποία μου εμπιστεύθηκε η Πολιτεία και για την οποία με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου, δεν αποτελεί μόνο αξίωμα, αλλά, κυρίως, αποστολή. Αποστολή καθημερινής αναζήτησης της δικαιοσύνης και του κοινού καλού, με συνέπεια και ακεραιότητα, που αποτελούν και δικούς μου στόχους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια με τη βοήθεια των άξιων και ικανών συναδέλφων μου, αλλά και τη στήριξη των δικαστικών υπαλλήλων, που υπηρετούν σε όλη την Επικράτεια».

