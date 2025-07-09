Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Χειμάδι Λάρισας

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε σε γεωργική έκταση, νότια της περιοχής Χειμάδι, όχι κοντά στον οικισμό - Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις 

UPDATE: 16:45
Πυροσβεστική αεροσκάφος

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Χειμάδι Λάρισας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε σε γεωργική έκταση, νότια της περιοχής Χειμάδι, όχι κοντά στον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

