Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Χειμάδι Λάρισας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Χειμάδι Λάρισας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε σε γεωργική έκταση, νότια της περιοχής Χειμάδι, όχι κοντά στον οικισμό.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χειμάδι Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2025
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.