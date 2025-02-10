Σκύλοι – διαμεσολαβητές σε θεραπευτικές αποστολές σε κέντρα ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων. Ο πρώτος ψηφιακός χαρακτήρας με οπτική αναπηρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποστήριξη ευάλωτων μαθητών που φοιτούν σε νυχτερινά σχολεία με εισαγγελικές εντολές. Ένας βοτανικός κήπος στη Σίκινο. Εργαστήρια κινηματογράφου σε ειδικά σχολεία της Λήμνου για μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές.

Πρόκειται για 5 μόνο από τις 191 μεγάλες ιδέες που έγιναν πράξη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης» ωφελώντας περισσότερους από 104.000 συνανθρώπους μας. Στον 8ο χρηματοδοτικό κύκλο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που ανακοινώνεται σήμερα, δέκα Κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους προκειμένου να συνεχίσουν να στηρίζουν τις δημιουργικές ιδέες Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» απευθύνεται σε μικρές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζει στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου, στην ενδυνάμωση των δομών τους, καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητά τους. Το Πρόγραμμα συντονίζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη από το 2022.

Διεπιστημονική έρευνα πεδίου και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας των Δωδεκανήσων για την προστασία της θάλασσας, από την οργάνωση «Ωκεανίδες - Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας και Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του 7ου κύκλου του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης». Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.

Για τον νέο κύκλο του Προγράμματος συμπράττουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το The Hellenic Initiative Canada, το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και το Helidoni Foundation.

Ανάπτυξη δικτύου καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων σε ποτάμια σπήλαια σε όλη την Ελλάδα από την οργάνωση «Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος», στο πλαίσιο του 7ου κύκλου του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης». Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Στο πλαίσιο του 8ου κύκλου του Προγράμματος θα ενισχυθούν έως 33 δράσεις με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ έκαστη, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 8 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες που έχουν καθοριστεί από τους χρηματοδότες του προγράμματος:

I. Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

II. Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

III. Παιδί και Υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

IV. Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Επισιτιστικής Κρίσης (The Hellenic Initiative Canada)

V. Προστασία του Περιβάλλοντος

i. Προστασία της Χλωρίδας και της Πανίδας στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

ii. Προστασία Υδάτινων Οικοσυστημάτων: Θάλασσες, Λίμνες, Ποτάμια και Υγροβιότοποι (Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης)

iii. Προστασία Δασικών και Άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)

VI. Ενίσχυση Νησιωτικών και Άλλων Παραθαλάσσιων Τοπικών Κοινωνιών (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)

VII. Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες (Helidoni Fοundation)

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των Οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Social Dynamo, το NGO hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Απριλίου 2025 (στις 15.00). Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2025.

